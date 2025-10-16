T17、T18新光人壽今「動土」 簡舒培：蔣萬安卻跑到台南去？

輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權2021年已由新光人壽取得，北市府、輝達和新壽僵局持續。昨日傳出新壽將於今日進行動土典禮。（記者鹿俊為攝）

輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權2021年已由新光人壽取得，北市府、輝達和新壽僵局持續。昨日傳出新壽將於今日進行動土典禮，展現不願意和北市府合意解約的立場。對此台北市議員簡舒培表示，新光人壽假動工、真勒索！產業被綁架，市長蔣萬安卻跑到台南去？這不是一塊地的事，這是整個國家AI發展藍圖被綁架；蔣萬安不只是市政不力，而是政治優先順序的荒謬顛倒。

簡舒培在臉書PO文表示，今天，新光人壽悄悄舉行北士科 T17、T18 土地的「動工典禮」，不邀市府、不通知媒體，連開工申報都沒送——這不是正常的開工程序，這是製造假象的政治操作，是一場蓄意遮羞的戲碼，但台北市民要問的不是「有沒有典禮」，而是新光人壽3年前取得土地，三年來做了什麼？為什麼現在突然假動工？輝達要進駐、台灣AI聚落要起飛，新光人壽卻拿台北市民土地當籌碼？

簡舒培指出，T16、T17、T18是台北市2021年釋出的重點產業基地，T16由金仁寶高價得標，馬上動工、環評送件、設計完成，如今蓋到地面一樓，T17、T18則由新光人壽低價得標，3年放著養草，連都市設計審議（都審）都拖到今年6月才通過，還是一堆修正版本，根據台北市建管處公開說法：截至目前，尚未收到新光人壽針對T17、T18 的開工申報文件。

簡舒培續指，依據《建築法》第58條與《建築技術規則》第17條，建築物要動工，必須先送開工申請並經主管機關核准備查，否則就是違法施工，所以今天的新光人壽根本沒有合法開工程序，這場所謂「動工典禮」，根本是未申報、不合法、虛假的政治擺拍，新光人壽不是真動工，是演戲！而這齣戲碼的真正目的是掩飾3年的怠惰、拖延，以及一場針對政府與產業的勒索。

簡舒培分析，新光人壽知道輝達看中 T17、T18，雙方還簽了合作 MOU，現在看談不成，反過來舉辦假動工典禮、坐地起價，把土地當籌碼，把台灣AI發展當談判工具。

這不是不作為，是赤裸裸的勒索行為，是財團主導城市命脈、挾產業以令政府。

簡舒培直言，最讓人傻眼的是，就在新光人壽假動工的這一天，蔣萬安市長人在哪裡？不是在北市守住輝達、面對新光人壽、處理首都產業基地的危機，而是跑到台南佳里區考察？！在台北市的關鍵產業地被財團綁架、國際大廠無法進駐的時候，蔣萬安身為首都市長，居然不在台北市坐鎮，連孰輕孰重都分不清楚的市長，怎麼有能力帶領首都產業發展？這不是一塊地的事，這是整個國家AI發展藍圖被綁架；蔣萬安不只是市政不力，而是政治優先順序的荒謬顛倒。

民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

