    首頁 > 政治

    北士科今天動土 吳靜怡：蔣萬安如何給士林、北投居民交代？

    2025/10/16 09:24 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安。（資料照）

    輝達入駐北士科T17、T18卡關，15日傳地上權人新光人壽近日將進行開工典禮。北市府表示，建築管理工程處未收到新壽的開工申報，市府也不清楚是否為假開工。據了解，新壽照自家原本設計動工並不符合輝達的需求，恐導致最終破局。對此，媒體人吳靜怡表示，北士科今天就要動土了，一併把蔣萬安的面子和誠信也通通挖了！

    吳靜怡在臉書PO文表示，新壽已在國慶日前拿到雜項執照，決定今天舉行動土儀式，蓋的居然不是輝達，新壽繼續按照原先的開發計畫興建十五層辦公大樓，另外，輝達也已經跟中央經濟部諮詢土地備案，擁有行政權的蔣萬安，這幾天做了什麼？彷彿就如同嘴上的「萬安演習」，用軟實力演給市民看看，掩蓋蔣萬安毫無魄力的軟嘴唇。

    吳靜怡指出，蔣萬安如何給士林、北投居民交代？你當時在世大運時期跟輝達開記者會，又約黃仁勳到福林國小關心棒球，你自己享受了蹭輝達的高光時刻，一再讓台北市民相信科技城的大餅，現在呢？餅是不是要破了？

    吳靜怡直言，士林、北投雖然沒那麼藍，但不是沒有國民黨的票。人們可以接受失敗的愛情，但那種「昨日山盟海誓，今日昨夜拍勢！」真的，只會讓民眾更起堵藍。

    熱門推播