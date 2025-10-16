為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    連撤離計畫都在擋 張育萌批花蓮縣府故意找事揭背後目的

    2025/10/16 12:18 即時新聞／綜合報導
    張育萌批評，傅崐萁（圖右）在立法院明目張膽扭曲《災害防救法》，說鄉公所如果有困難，中央就要幫忙。徐榛蔚（圖左）則是拒簽撤離計畫，原本局處長跟中央討論兩個版本的「垂直避難」，被徐榛蔚一夕翻盤。（資料照）

    花蓮光復鄉遭遇重災，災後復原尚未完成，近日除傳出有花蓮縣府人員退出中央民政的聯繫工作群組。針對接下來又有颱風，中央昨邀集地方召開防颱會議，花蓮縣府卻堅持「疏散撤離」。對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，連撤離計畫花蓮縣府都可以擋，砲轟徐榛蔚拒簽撤離計畫，他質疑花蓮縣府故意繞過成本低的垂直避難，把疏散撤離的規模故意搞得很大、變得不可行，然後再把責任推給中央。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，救災工作尚在進行，近日花蓮縣政府代理民政處長李葳竟帶著科長及承辦人退出中央民政的聯繫工作群組，引發外界質疑，後續科長及承辦人員雖已加回群組，李葳卻未加回。另外因應準「風神」颱風可能侵襲台灣，昨日中央邀集地方召開第一次防颱會議，會中多位村里長反映能垂直撤離，與花蓮縣府堅持的疏散撤離不同調；總協調官季連成最後裁示，採取「混合式撤離」模式。

    張育萌在臉書發文指出，傅崐萁和徐榛蔚這週聯手把「撤離責任」推給鄉公所，硬扯「撤離是鄉公所的責任」。傅崐萁在立法院明目張膽扭曲《災害防救法》，說鄉公所如果有困難，中央就要幫忙。

    張育萌批評，不約而同，徐榛蔚拒簽撤離計畫，原本局處長跟中央討論兩個版本的「垂直避難」，被徐榛蔚一夕翻盤，說潛在受災戶的1837戶、8524人，要通通用「疏散撤離」。

    對此張育萌直言太生氣，並質疑新颱風推測週末生成，昨日中央在光復鄉開防颱會議，既然縣長和立委都說，疏散撤離是鄉鎮公所的事，那要「垂直避難」還是「疏散撤離」，就問村長的意見啊。結果光復鄉幾乎每個村長都說，不認同只有「疏散撤離」當唯一選項。而且村長們都希望，居民有二樓的就垂直避難，沒辦法的話才疏散。

    張育萌表示，縣府消防局又要在會議上報告的時間，硬扯為什麼縣府推翻垂直避難。對此他也砲轟「不好意思，請問有人問縣府嗎？你們不是自己說，撤離是中央和鄉公所的責任嗎？那花蓮縣府還在那吵什麼？」

    張育萌提到，有幾個村長具名表態，像是西富村長劉貴滿認為，有9月的經驗，多數的居民都會遵守垂直避難的規定。在大同村包括佛祖街的重災區，村長也明確說，鄰長人力不夠疏散撤離，實務上不可能移動600多人，大部分居民希望可以落實垂直避難。

    張育萌直言，現在花蓮縣的府策略直接被看穿了，花蓮縣府就是要故意繞過成本低的垂直避難，扯一堆理由，把1837戶通通要求疏散撤離。故意沒事找事，把疏散撤離的規模故意搞得很大，變得不可行，然後，再把責任推給中央。

    張育萌批評，花蓮縣府做錯事就推給中央，不想做的就推給鄉鎮公所，現在被看破手腳——好啊，那中央現在就真的直接跳過縣府，聽鄉鎮公所的需求，村長需要幫忙，只要鄉鎮開口，國軍人力或軍卡直接出動支援。

    張育萌在文末指出，這也許是台灣歷史上，第一次中央跟地方協調災防，結果縣府自己架空自己——縣長徐榛蔚正事不做、跑去祈福；民政處長帶頭退群，科長和科員都加回去了，處長還堅持不加，跑給媒體追。

    光復鄉救災工作尚在進行，近日花蓮縣政府代理民政處長李葳（左）竟帶著科長及承辦人，退出中央民政的聯繫工作群組，引發外界質疑。（記者王錦義攝）

