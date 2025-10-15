扛起宜蘭光榮使命出戰縣長 林國漳：家人是軟肋也是盔甲

民進黨選對會拍板定案，徵召非黨員、律師林國漳出戰2026年宜蘭縣長選舉。（記者王峻祺攝）

民進黨選對會拍板，徵召非黨員律師林國漳出戰2026年宜蘭縣長選舉，雖非綠營與無黨籍人士結盟先例，但也正式為宜蘭宣布開創新局！林國漳坦言，「非黨員但認同本土價值」，更受宜蘭民主先驅影響，自許「有為者亦若是」，未來若有機會擔任縣長，絕對不會當作是一個官位，而是一份鄉親託付的神聖責任。

被勸進數月以來，家人一直是林國漳是否點頭從政的最大關鍵，「這份愛是軟肋也是盔甲」，明年是攸關宜蘭未來發展的關鍵時刻，他感謝最終獲家人諒解及支持，讓他能義無反顧，扛起參選宜蘭縣長的「光榮使命。」

面對家人對他決定從政後的不捨，林國漳深知，參與選舉會有各種抹黑，不只針對他而已，「連家人都可能遭殃」，他允諾會盡量保護，一切由他承擔，這是身為先生、爸爸應該做的。提及對妻小的擔憂及顧慮，林國漳數度哽咽。

林國漳出身宜蘭市平凡家庭，研究所畢業後考上律師，原打算在台北落地生根，30年前被前縣長游錫堃邀請擔任「宜蘭縣選委會選監小組召集人」，就此返鄉定居，身兼律師、老師、志工，參與公部門法律事務外，還投入社會公益。

一直認為自己會當一輩子律師和老師的林國漳，未曾加入任何政黨，回想就讀宜蘭高中時，除了受師長啟蒙，也對於宜蘭先輩蔣渭水、郭雨新、林義雄等人追求民主與台灣主體性的精神深感敬佩。

在台灣解嚴之際，林國漳進入中興法商學院（今台北大學）就讀法律系，解嚴後，發現各種威權法條及恐怖手段仍然存在，深知「解嚴只是災後重建的開始」，工作後的幾年，正是台灣民主與社會運動風起雲湧的年代，他恰好見證台灣民主化的進程與歷史，而那顆正義的種籽，也在心中萌芽。

林國漳說，自他有思辨能力以來，一直都是黨外或民進黨的有志之士，推動政治社會的改革，帶領國家前進，固然民進黨也有不足之處，但最重要的是，領導人的中心思想都非常純正良善，而且都具有非常堅定的台灣本土意識。

林國漳也提及，前縣長陳定南徹底翻轉宜蘭人的命運，亮麗的「宜蘭經驗」，激發民間參與地方公共事務的熱情，更形塑了廉能的公僕典範。宜蘭迄今都還有陳前縣長的苦心奠基，證明了一個真正有為的地方首長，不但可以改變整個地方面貌和未來，更能改變許多人對家鄉的願景和選擇，創造家鄉的幸福感。

對於邁向選戰之路的布局，林國漳說，對黨務工作不熟悉，但感謝縣黨部的協調，未來會跟著黨部節奏走，持續走訪、拜訪基層。至於律師業務部分，將取得平衡點，仍會繼續服務民眾。

林國漳說，參選之路一定會全力以赴，不負總統賴清德和先進們的期勉，以「清廉勤政、傳承創新」的精神，推動宜蘭新政。再次擦亮宜蘭民主聖地「清廉、勤政、愛鄉土」這塊招牌，與鄉親攜手努力，讓宜蘭人重返榮耀，看見幸福！

