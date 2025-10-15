戰清白!扛4大箱赴廉政會 林岱樺：檢方刻意漏列有利證據

民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，今（15日）備妥4大箱資料，再度赴廉政會說明。（記者陳政宇攝）

民進黨立委林岱樺涉詐助理費被起訴，今（15日）她備妥4大箱資料，再度赴廉政會說明。林岱樺會後發聲明表示，檢方引用不利證據呈現不法及不實，而諸多有利的證據竟刻意漏列，盼大家一如既往般對其清白要有信心；她堅守民進黨清廉、勤政、愛鄉土的價值，積極配合廉政會調查，並期盼能有一場公平的2026年高雄市長黨內初選。

林岱樺今年7月底曾赴民進黨廉政會說明，但當時廉政會無法做成決議，請她再提供詳細證據。廉政會今天再度開會討論此案，並請林岱樺到會說明。

請繼續往下閱讀...

林岱樺會後說明，尊重司法、全力配合釐清事實，堅守清廉勤政價值，並提出3點聲明。林岱樺被訴詐領助理費案件，發現多數對其有利的證據，請大家一如既往般對於她的清白，要有信心。

林岱樺說，本案經委任律師閱卷後，發現檢方引用不利於她的證據呈現不法及不實，而諸多有利的證據竟刻意漏列，致有起訴內容與事實不符的情形。基於對司法的尊重，並維護真相的公信力，不便於法庭外自行公開細節，請關心本案的媒體於10月27日親臨高雄地方法院旁聽即知緣由。

林岱樺指出，胞妹林岱縝91年至今共服務1875選民服務案件，全心全力，任勞任怨的為自己的政治事業貢獻心力，遇有公費助理人力缺口時，承擔多數的遺缺業務，其薪資隨之調整，為法律義務。起訴書刻意漏列諸多有利的證據，致有與事實不符的認定，令人遺憾，相信司法會還給她公道。

林岱樺強調，她堅守本黨清廉、勤政、愛鄉土之價值，積極配合廉政會調查。自今年7月30日第一次本黨廉政會議起至今日，她透過律師不斷努力向法院調取相關卷證，但本案起訴書所附證據清單非全部均提呈法院，有部分證據，直到今日尚待法院調取、提供，確實有積極努力提供相關事證予廉政會，以證明自身清白，符合本黨清廉、勤政、愛鄉土的價值。

談及黨內初選，林岱樺說，自2001年從政起迄今，時時刻刻謹遵民意咐託，戰戰兢兢地為民眾福祉服務，從不懈怠，期盼真相早日水落石出，高雄市民能有一場公平的2026年高雄市長民進黨內初選機制。

民進黨立委林岱樺指出，檢方引用不利證據呈現不法及不實，而諸多有利的證據竟刻意漏列。（記者陳政宇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法