盧秀燕招待國民黨主席候選人吃台中美食 「這家店」壓軸

飪室咖哩經理蔡乙禾（左）向盧秀燕介紹咖哩美食。（記者張軒哲攝）

國民黨主席選舉18日就要投票，台中市長盧秀燕輪流招待6名候選人品嘗台中小吃，今晚陪蔡志弘品嘗台中市西區飪室咖哩，這是陪第6名候選人吃美食，也是盧秀燕口袋的壓軸名單。

盧秀燕先招待郝龍斌吃西區「彩鳳米糕」；9月25日招待羅智強吃南區「台中肉圓」及「台中肉員」；9月30日招待鄭麗文吃西屯區「可口牛肉麵」；再來是10月8日招待張亞中吃南屯區「滬舍餘味」；今天與蔡志弘到西區「飪室咖哩」公正店用餐，盧秀燕大讚真的很好吃。

盧秀燕說，職業婦女平常常叫Uber，因為市府年輕同事常買「飪室咖哩」當午餐，自己從第一次吃就愛上，卻是第一次到店內用餐。台中有許多印度人定居，也有多間印度餐廳，自己喜歡吃咖哩，南洋、日式、印度任何咖哩都很喜歡，最常點「初次認識咖哩」，搭配甩餅跟米飯都很美味。

飪室咖哩經理蔡乙禾說，店內由印度籍廚師掌廚，咖哩風味偏向北印度咖哩，有添加牛奶，推出各式類型印度咖哩與餐點，很高興能獲得盧秀燕市長青睞。

