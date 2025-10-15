為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    貧窮率比美、日低？王世堅揭「貧窮黑數」：社會救助法已不合時宜

    2025/10/15 23:15 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委王世堅。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委王世堅。（記者王藝菘攝）

    近年，台灣受到半導體產業及「護國神山」加持，GDP迅速成長、飆升。但民進黨立委王世堅今（15日）提到，「我們的貧窮統計，真的反應台灣現實嗎？」並直言，「長達15年未調整的社會救助法，顯已不合時宜。」

    王世堅今日於臉書粉專表示，「我們的貧窮統計，真的反應台灣現實嗎？」王世堅引述主計處最新公布的資料解釋，台灣的貧窮率是7.13%，比美國、英國、德國、日本、韓國等先進國家還低一半，他們的貧窮率平均都在14%到16%之間，「甚至乍看之下，這代表我們的社會非常進步。」

    但王世堅重申，如果台灣真的幾乎沒有窮人，「為什麼我們還看到越來越多長者在打零工？為什麼夜裡的車站、公園，出現越來越多無家者？」王世堅以民間學者與公民團體的估算續指，若用年收入低於「可支配所得中位數六成」為標準，台灣真正生活在貧窮線以下的人口，約12%到13%，相當於280萬到300萬人。

    不過依據政府現行的救助名單，低收入戶約25.9萬人；中低收入戶約24.2萬人，合計僅50萬人能獲得政府補助，「兩者之間，存在超過250萬人的『貧窮黑數』。這些人沒有被統計到，也沒有被幫助到。」

    「我肯定主計處與審計處的努力，但數字不能只是『好看』，它必須真實。少算的每一個百分點，背後都是沒有被接住的一個家庭、一個人生。」王世堅也呼籲衛福部重新檢討「低/中低收入戶申請資格」，不要因為1個家庭裡有三等親在工作，就假設他能接濟親人。

    最後，王世堅強調，「長達15年未調整的社會救助法顯已不合時宜」請衛福部一定要重視弱勢族群的權益，「真正的進步，不是把貧窮率壓得好看，而是讓每一位需要幫助的國人，都能被政策接住。」

