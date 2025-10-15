為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    邱議瑩跟進「粉紅頭貼」迎BLACKPINK 笑問：這樣能進立院嗎？

    2025/10/15 20:56 記者葛祐豪／高雄報導
    邱議瑩晚間也跟進換上同款粉紅頭貼。（邱議瑩提供）

    邱議瑩晚間也跟進換上同款粉紅頭貼。（邱議瑩提供）

    迎接韓國女子天團BLACKPINK於10月18、19日在高雄舉辦演唱會，市長陳其邁今（15日）在社群帳號將髮色變成粉紅色，民進黨立委邱議瑩晚間也跟進換上同款粉紅頭貼，笑問：「這樣可以進立法院嗎」？

    BLACKPINK即將登場高雄開唱，全城粉紅應援氣氛濃厚，6大亮燈地標，包括愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站，這幾天夜間滿滿粉紅色，吸引許多人拍照打卡。

    高雄市長陳其邁今天帶起潮流，換上粉紅色頭貼登場，引發話題；民進黨立委邱議瑩晚間也在社群幽默發文表示：「邁邁市長為了BLACKPINK，把照片頭髮改成粉紅色！有沒有人想敲碗，看他禮拜六用粉紅色的頭髮出現在大家面前？我+1！」隨後，邱議瑩也換上粉紅頭貼，並笑問：「嗯⋯這樣可以去立法院嗎？」

    敲碗看陳其邁帶粉紅假髮的貼文一出，引來網友熱烈迴響。立委黃捷留言：「+1，假髮染劑我都可提供！」名嘴鍾年晃也幽默附和：「想看他穿粉紅色裙子！」掀起粉紅熱潮。

    邱議瑩笑說，高雄這個週末將化身全台最粉紅的城市，從地標點燈到街頭氛圍，甚至連市長頭貼都變身粉紅，充分展現高雄的熱情與創意。她也邀請全國BLINK一起來高雄，「不論是不是Blackpink粉絲，歡迎來感受高雄最浪漫、最熱情的粉紅週末!」

    高雄流行音樂中心點亮粉紅色。（取自高雄市政府臉書）

    高雄流行音樂中心點亮粉紅色。（取自高雄市政府臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播