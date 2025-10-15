邱議瑩跟進「粉紅頭貼」迎BLACKPINK 笑問：這樣能進立院嗎？

邱議瑩晚間也跟進換上同款粉紅頭貼。（邱議瑩提供）

迎接韓國女子天團BLACKPINK於10月18、19日在高雄舉辦演唱會，市長陳其邁今（15日）在社群帳號將髮色變成粉紅色，民進黨立委邱議瑩晚間也跟進換上同款粉紅頭貼，笑問：「這樣可以進立法院嗎」？

BLACKPINK即將登場高雄開唱，全城粉紅應援氣氛濃厚，6大亮燈地標，包括愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站，這幾天夜間滿滿粉紅色，吸引許多人拍照打卡。

請繼續往下閱讀...

高雄市長陳其邁今天帶起潮流，換上粉紅色頭貼登場，引發話題；民進黨立委邱議瑩晚間也在社群幽默發文表示：「邁邁市長為了BLACKPINK，把照片頭髮改成粉紅色！有沒有人想敲碗，看他禮拜六用粉紅色的頭髮出現在大家面前？我+1！」隨後，邱議瑩也換上粉紅頭貼，並笑問：「嗯⋯這樣可以去立法院嗎？」

敲碗看陳其邁帶粉紅假髮的貼文一出，引來網友熱烈迴響。立委黃捷留言：「+1，假髮染劑我都可提供！」名嘴鍾年晃也幽默附和：「想看他穿粉紅色裙子！」掀起粉紅熱潮。

邱議瑩笑說，高雄這個週末將化身全台最粉紅的城市，從地標點燈到街頭氛圍，甚至連市長頭貼都變身粉紅，充分展現高雄的熱情與創意。她也邀請全國BLINK一起來高雄，「不論是不是Blackpink粉絲，歡迎來感受高雄最浪漫、最熱情的粉紅週末!」

高雄流行音樂中心點亮粉紅色。（取自高雄市政府臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法