    首頁 > 政治

    韌性特別預算案拚10/17三讀 朝野協商保留8案

    2025/10/15 20:23 記者謝君臨／台北報導
    立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商，研商中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案等相關事宜。（記者廖振輝攝）

    立法院長韓國瑜今天召集朝野黨團協商「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，朝野立委共計提出176案，歷經約3個半小時討論，最終保留8案，其中有4案是勞動部主管的相關提案，包：挹注全民健保基金及勞保基金、支持勞工安定就業的媒體宣傳費用等。全案預計17日三讀。

    行政院編列韌性特別預算案經費5700億元，其中包含普發現金2360億元，另保留200億元暫未編列，預計用於產業支持。立法院財政等6委員會9日聯席審查，初審通過韌性特別預算案，刪減金額約1.3億餘元。其中，國民黨立委馬文君針對國防部主管預算提出51案，刪減金額逾72.6億元，減列案均保留協商。

    韓國瑜今天主持朝野協商，朝野立委共提出176案，包括馬文君現場提出的2個主決議。協商時，國防部主管預算雖多達124案，但進展快速，多數提案馬文君均同意照列。刪減金額較大的提案包括刪減資通電軍「軍民資通作業環境韌性與設備效能提升案」所編列業務費20億元。

    ☆國軍長效飲用水砍4億

    另外，在聯席委員會引發討論的添購國軍長效飲用水部分，國防部原編列近8億元，最終同意刪減4億元，剩餘3億餘元可用。

    而在國家海洋研究院部分，海洋委員會原編列近11億元，以辦理海洋地形、海床災害潛勢及水文監測等。對此，民眾黨團提案指出，該案計劃內容不但未詳列敘明，更不符預算法第83條編列特別預算的規定，提案減列2億。經討論，民眾黨團與海委會無法達成共識，韓國瑜裁示本案保留。

    至於其餘保留的提案包括凍結防救災緊急維生物資整備行政作業相關費用1820萬元、凍結勞保基金與健保基金撥補、減列支持勞工安定就業媒宣費2000萬元、減列農漁村外銷冷藏預算25億元、減列照顧弱勢族群宣導費2600萬元等案。不過，韓國瑜也說，部會若有保留提案，仍可繼續與黨團保持溝通。

    立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商。（記者廖振輝攝）

    民進黨團總召柯建銘（中）等人出席朝野協商。（記者廖振輝攝）

