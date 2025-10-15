為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    歡迎美國進步中心前主席訪台 林佳龍：台美關係奠基於民主人權

    2025/10/15 20:30 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍15日於外交部設宴款待「美國進步中心」（CAP）前主席達修爾率領的訪問團。（擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍15日於外交部設宴款待「美國進步中心」（CAP）前主席達修爾率領的訪問團。（擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍今（15）日於外交部設宴款待「美國進步中心」（CAP）前主席達修爾（Thomas A. Daschle）率領的訪問團。他說，台美關係奠基在雙方對民主與人權的堅持之上，台灣已落實提高國防預算的承諾，展現承擔自我防衛責任的決心，同時致力於貢獻區域和平與穩定，也期待與美國在民主價值鏈、非紅供應鏈中深化合作，共同守護民主、共創繁榮。

    林佳龍透過社群媒體說，威權國家正透過假訊息與認知作戰，使當前民主制度面臨前所未有的挑戰，台美關係奠基在雙方對民主與人權的堅持之上，兩國更應在此時攜手共同守護民主、共創繁榮。

    林佳龍指出，達修爾席間特別引述總統賴清德的國慶演說內容，指出台灣在今年9月已正式成為民主統治日數超越戒嚴統治時間的國家，這對台灣具有深遠意義，不僅是時間的長短，更意味著台灣民主發展的成果與品質，已為全球民主國家樹立典範。

    達修爾也讚揚台灣擁有世界一流的醫療制度、也是充滿活力的經濟體，全世界仰賴台灣的產品與創新，這些成就奠基於歷代前輩的努力，有部分也可歸功於台美兩國超過50年的深厚友誼。

    林佳龍強調，民主成就得來不易，值得台灣用心守護，台灣政府已落實提高國防預算的承諾，展現承擔自我防衛責任的決心，同時也致力於為區域和平與穩定作出具體貢獻，台美關係不僅建立於共同價值觀，也為彼此帶來實質經濟效益，美國是台灣第2大貿易夥伴，而台灣則是美國第7大貿易夥伴。

    林佳龍指出，在人工智慧蓬勃發展的當下，台灣在半導體等相關產業扮演關鍵角色，期待與美國在民主價值鏈、非紅供應鏈中持續深化合作，共同守護民主、共創繁榮。

