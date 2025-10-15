民進黨2026選舉提名分「4梯次」10/22第一波這4縣市

民進黨選對會拍板提名作業分為4個階段。（記者陳政宇攝）

2026地方選戰煙硝漸起，民進黨選舉對策委員會今天（15日）拍板，決定提名作業分為4個梯次。第一波提名名單預計下週三（22日），提報中執會通過已達成共識的4個縣市，最後一波則落在明年1月21日，處理須辦理黨內初選的3個縣市。

民進黨中常會今天討論台南市、高雄市及嘉義縣初選的選務日程草案。依規劃，11月10日至11月14日領表登記，明年1月12日至1月17日辦理黨內初選民調，1月21日中執會公告提名名單。

此外，選對會近期密集盤點全台22縣市潛在人選並陸續達成共識。上週二會議決定，建議中執會提名立委王美惠參選嘉義市長、立委陳瑩參選台東縣長。

選對會今天下午再度開會討論，民進黨發言人吳崢會後說明，席間一致達成決議，徵召立委何欣純出戰台中市長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳角逐宜蘭縣長。

另據與會者轉述，選對會也拍板，2026縣市長提名將分成4個梯次，第一波名單預計在下週三（22日）中執會，通過前述已達成共識的4個縣市；最後一波則是1月21日中執會，處理須辦理初選的3個縣市。

