    首頁 > 政治

    親妹也涉貪！林岱樺現身民進黨廉政會 7個字呼應賴清德

    2025/10/15 19:17 記者陳政宇／台北報導
    林岱樺今（15日）晚間出席民進黨廉政委員會，強調她尊重司法並配合釐清事實。（記者陳政宇攝）

    有志角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺，被控涉詐1496萬元助理費，檢調查出其胞妹也是人頭助理一員。對此，林岱樺今（15日）晚間出席民進黨廉政委員會，說明她尊重司法、配合釐清事實，並強調會堅守兼任民進黨主席賴清德今天才提到的「清廉、勤政、愛鄉土」價值。

    檢調查出，林岱樺的胞妹林岱縝也是人頭助理的一員，她曾月領13萬8千餘元的助理費，今天偵結後依詐欺等罪追加起訴林岱樺等人。廉政會今天晚間開會討論林岱樺案，外界關注處分與否，攸關其參與黨內初選的資格。

    林岱樺會前受訪表示，她尊重司法，全力配合廉政會及未來相關司法程序，也配合相關釐清事實，堅守清廉、勤政、愛鄉土的價值，會後將統一向外界進行更細節的報告。

    關於2026初選，民進黨中常會今天下午討論選務工作日程草案。賴清德強調，希望初選的競爭是正向且良性的，參與初選者必須秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，提出對地方發展、城市建設、鄉親福祉最有利的政見，來爭取選民的支持。

