    首頁 > 政治

    建研會與國民黨未來黨主席有約 6人大談經貿與兩岸

    2025/10/15 19:04 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席候選人羅智強（左二）、郝龍斌（右二）、蔡志弘（左一）、張亞中（右一）、卓伯源（右三）等，15日出席「建研會與未來黨主席有約」座談會，暢談參選理念。鄭麗文晚到未參加合影。（記者劉信德攝）

    國民黨主席候選人羅智強（左二）、郝龍斌（右二）、蔡志弘（左一）、張亞中（右一）、卓伯源（右三）等，15日出席「建研會與未來黨主席有約」座談會，暢談參選理念。鄭麗文晚到未參加合影。（記者劉信德攝）

    國民黨主席選舉18日就要投票，6位候選人蔡志弘、羅智強、卓伯源、郝龍斌、張亞中、鄭麗文今晚均出席「建研會與未來黨主席有約」座談會，輪流上台闡述參選理念。

    蔡志弘重申，他擁有長年經營企業的經驗，曾多次參與APEC企業領袖高峰會，深知國際經貿談判的關鍵，美國總統川普與中國國家主席習近平即將在10月底於韓國的APEC會面，他今年也被邀請參加APEC，只要當選黨主席，他必定會在APEC的會場強力表達台灣的立場。

    羅智強說，他曾任總統府副秘書長，是主要的兩岸政策核心幕僚，包括ECFA、23項兩岸協議等國民黨留下來的兩岸政策成果，他都有參與其中。兩岸要找回和平的交往，才能帶來經濟活水，兩岸要解決政治的歧異，因為兩岸的道路中斷後，台灣通往全世界、經濟發展的道路也為之中斷。

    卓伯源重申，「一個中國」是兩岸和平的基礎，中華民國憲法就是「一中憲法」，中國大陸也是「一中憲法」，兩岸應該在一中主張下進行和平交流，重建「九二共識」與和平穩定關係，並且全面開放、還政於民，政治制度由人民來決定。

    郝龍斌說，他要推倒民進黨台獨黨綱、非核家園兩個神主牌，並重申他的5項兩岸政策主張，包括當選後他要推動黨內舉行兩岸政策大辯論，並積極推動國民黨在上海、北京設立辦事處等。民進黨不做的我們來做，會在符合兩岸法律的情況下來進行交流。

    張亞中重申，要了解經貿與兩岸議題，需先認清政治與經濟不可能分開，現狀永遠無法維持的事實，加上民進黨執政導致兩岸關係越來越緊張，台灣頭上的堰塞湖即將潰堤。他強調，若當選黨主席，將恢復國統綱領，取得兩岸互信，由國共簽署和平備忘錄。

    鄭麗文說，關心國民黨就是關心台灣、關心兩岸的未來，此次參選一直強調要拚經濟、拚和平，捍衛中華民國是刻在國民黨DNA裡的天職。國民黨必須肩負起捍衛中華民國憲法，下架民進黨、撥亂反正的歷史使命。所以她參選黨主席，就是要帶領國民黨，粉碎台獨、法西斯，在「九二共識」這個定海神針的基礎上，開創兩岸和平的百年基業。

    鄭麗文（左）最後才抵達會場，在張亞中（右）發表政見時匆匆入座。（記者劉信德攝）

    鄭麗文（左）最後才抵達會場，在張亞中（右）發表政見時匆匆入座。（記者劉信德攝）

