    首頁 > 政治

    蔣萬安加油打氣 羅智強：「台北隊」並肩作戰相互支持

    2025/10/15 19:02 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席候選人羅智強（左）與台北市長蔣萬安（右）會面。（羅智強國會辦公室提供）

    國民黨主席候選人羅智強（左）與台北市長蔣萬安（右）會面。（羅智強國會辦公室提供）

    國民黨主席選舉將於18日投票，台北市長蔣萬安今日先後與候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強會面，羅智強說，蔣萬安來幫他加油打氣，一開口就笑說：「實在是見你見得太多了」，從議會戰場到國會殿堂，從反罷免的最前線，到財劃法、中央惡刪補助款的激戰，他與蔣萬安始終是並肩作戰、相互支持的「台北隊」。

    羅智強說，「台北隊」不怕挑戰，越戰越勇，他為大安區爭取到超過183億的經費，為台北爭取到超過400億預算；為了台灣、為了國民黨，要團結合作，讓政黨再次輪替。

    羅智強轉述，蔣萬安為他從議員到立委的戰力表現按讚，特別在財劃法議題上，面對中央惡刪地方補助，蔣肯定他的論述及戰力，展現捍衛地方財政的決心。蔣萬安也回顧在反罷免期間，羅智強除了為自己的選情努力，也主動協助各縣市立委輔選，積極促進黨內團結。

    羅智強說，「最後贏者都必須連結輸家，打造團結的團隊」，對此，蔣萬安也認同表示，黨主席選戰結束後，黨內更應團結一致，攜手向前。

    羅智強說，他與蔣萬安都認為，唯有讓各縣市政府與國民黨在議題上更緊密連動，才能真正為人民爭取到實質的福祉；希望讓國民黨不只是強而有力的在野黨，更要成為能贏回人民信任、重返執政的國民黨。

