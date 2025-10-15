為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    郝龍斌PO與台北市長合照 鄭麗文曝下午與蔣萬安會面

    2025/10/15 18:31 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席候選人鄭麗文（左）與台北市長蔣萬安（右）會面。（圖由鄭麗文提供）

    國民黨主席選舉將於18日投票，候選人鄭麗文今天下午與台北市長蔣萬安會面，鄭麗文說，蔣萬安給他非常多積極的鼓勵與支持，兩人聊起同在立院奮戰反萊豬、監督執政黨的日子，他有戰鬥的意志、有論述的能力，要讓國民黨脫胎換骨，讓人刮目相看。

    候選人郝龍斌今日在臉書貼出與台北市長蔣萬安的合照，轉述蔣萬安認為郝是穩健務實合適的黨主席人選。而候選人鄭麗文下午也與蔣萬安會面。

    鄭麗文表示，以前和蔣萬安一起在立法院共事的日子都還歷歷在目，無論是新冠疫情期間監督疫苗採購的弊案，還是堅定反對萊豬、捍衛全民健康的那段日子，他和蔣都是一起頂著「逆時中」壓力、共同並肩作戰的戰友，因為這份默契，彼此有著深厚的革命情感，他也相當珍惜這份情誼。

    鄭麗文轉述，蔣萬安說都有看黨主席的辯論轉播及政見發表會，現在的國民黨需要戰力和論述能力，面對民進黨的胡作非為一定要強力反擊，「沒什麼好客氣的」。

    鄭麗文說，未來若擔任黨主席，一定會繼續和蔣萬安並肩作戰，讓蔣在市政上無後顧之憂，全力為市民打拚，也要讓蔣在未來的連任之路上高票當選。

