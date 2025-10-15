台亞會與馬來西亞華研於故宮南院簽MOU 深化台馬學術文化交流

台亞會與國立故宮博物院、馬來西亞華社研究中心15日在故宮南院共同舉辦「南洋視界：馬來西亞的族群動態與文化認同」座談會，並簽署合作備忘錄（MOU）。（故宮南院提供）

為深化台馬學術與文化交流，台亞會與國立故宮博物院、馬來西亞華社研究中心今（15）日在故宮南院共同舉辦「南洋視界：馬來西亞的族群動態與文化認同」座談會，並簽署合作備忘錄（MOU）。台亞會表示，MOU的簽署象徵雙方在學術研究與文化推廣領域邁入新的合作階段。

台亞會說明，座談會活動結合故宮「抵岸：海洋東南亞的文化交會」特展，邀請多位來自台灣與馬來西亞的專家學者，共同探討多元族群社會的文化認同、歷史脈絡與時代變遷，同時進行台亞會、馬來西亞華研的合作備忘錄簽署儀式，由台亞會董事長蕭新煌與華研主席姚迪剛代表簽署，象徵雙方在學術研究與文化推廣領域邁入新的合作階段。

台亞會董事長蕭新煌表示，此次與馬來西亞華研於故宮南院簽署合作備忘錄，象徵雙方在學術與文化交流上邁入新起點，故宮南院的特展讓我們在面向亞洲的文化脈絡中展開更深層的對話，呼應台亞會推動「新南向政策+」，以人為本、連結亞洲的核心精神。

蕭新煌提到，台亞會推動公共外交涵蓋智庫、公民社會、青年、文化藝術與防災韌性五大方向，期盼透過與故宮及華研的合作，讓文化外交成為新南向與印太戰略中最具溫度的力量。

故宮院長蕭宗煌致詞表示，故宮南院的成立初衷是「打造一座亞洲文明博物館」，成為台灣面向亞洲的文化視窗，始終致力於連結亞洲文化、推動跨國理解與對話，今年亞洲文化藝術節以馬來西亞文化為主軸，與台亞會及華研共同舉辦座談，正呼應南院長期關注的東南亞文化議題與展覽方向，故宮始終希望成為「亞洲文化的橋梁」，並期盼未來能與台亞會持續深化合作。

華研主席姚迪剛致詞表示，簽署MOU不僅是一份文件的簽署，更是多年交流與互動的延續與深化，華研自1985年成立以來肩負保存與研究馬來西亞華人歷史的使命，而台亞會作為台灣首個以東南亞與南亞為重心的智庫，與華研在理念與方向上不謀而合，期盼此次簽署能開啟雙方在學術研究、出版與青年交流等領域的更緊密合作，共同推動台馬之間更深層的文化與智庫連結。

台亞會說明，國立故宮博物院南部院區自2025年10月4日至2026年1月4日舉辦「抵岸：海洋東南亞的文化交會」特展，以海洋東南亞為主題，展現此區作為印度洋與太平洋交會帶的多元文化交流，展覽以「抵岸」寓意文化的移動與相遇，透過珍貴文物與歷史脈絡，呈現這片海域開放、融合的文化特質。

