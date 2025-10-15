警用警報器出包？ 新北議員曝廠商稱疑遭競爭對手裝中製電路板

針對警用警示器議題，黃淑君質疑，是否代表員警執勤時，疑似使用到中國製品？希望市府儘速釐清。（記者黃子暘攝）

新北市議員黃淑君調查警用警報器設備問題，發現新北警察局多使用特定公司的產品，她說，今日收到該公司律師函，函中聲稱她日前貼出的工業技術研究院測試警報訊號結果，與該公司產品頻率不符，卻與中國某公司產品相近，懷疑為競爭對手將中國產品的IC電路板裝在他們公司產品外殼中送檢。黃淑君質疑，是否代表員警執勤疑似使用中國產品？副市長朱惕之回應，盼議員提供相關資料與律師函內容，以便市府釐清。

警察局長方仰寧回應，採購時警車車商必須裝警報器給警方，警方依照警政署規範驗收，不是只有新北警察使用該公司產品，需要再鑑定，如果檢驗確認為中國電路板，將請示警政署判斷是否符合採購裝備規定。

黃淑君指出，警用裝備多來自警政署共同採購契約，新北警用警報器多使用一個特定廠牌，她今日收到這一家公司的律師函，函中指出，她日前在粉專貼出的工研院針對警用警報器輸出功率測試結果，檢出頻率「1.10998 KHZ」，並非我國規範的產品頻率，卻與中國某電子公司的產品頻率相近，該公司懷疑是競爭對手將中國公司所產的相似警報器IC電路板裝在該公司產品外殼中後送工研院檢驗。

黃淑君質疑，是否代表員警執勤時，疑似使用到中國製品？希望市府儘速釐清；她也指出，自己近日收到無聲電話，公開表示要申請隨扈。

朱惕之、方仰寧回應，盼議員提供律師函等相關資料內容，以便市府釐清細節，對於議員申請隨扈，警察局依規定受理。

