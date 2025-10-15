為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    小草醫互打！蘇一峰質疑水質 沈政男：不會故意倒清潔劑啦

    2025/10/15 18:32 即時新聞／綜合報導
    民眾黨支持者、醫師蘇一峰在臉書發布圖卡表示，清潔工人用藥水清洗烏山頭水庫上面的光電板，最後給死忠的台南人喝。但一向力挺前民眾黨主席柯文哲的精神科醫師沈政男則有不同看法。（取自臉書）

    民眾黨支持者、胸腔科醫師蘇一峰日前在臉書發布圖卡表示，清潔工人用藥水清洗烏山頭水庫上面的光電板，最後給死忠的台南人喝，結果挨轟是「造謠」。對此，一向力挺前民眾黨主席柯文哲的精神科醫師沈政男則有不同看法，今日他在臉書發表長文，並表示：「我用直覺也可以推斷，人家不會故意把清潔劑洗到水庫裡啦！」

    沈政男今日在臉書發文表示，前年新北幼稚園餵藥烏龍事件，當時只有他主張「老師們不會做這種事！」但多少人，還是專家學者與網紅，信誓旦旦地說，如果沒有餵藥，怎麼會驗到濃度？「啊你們就沒有偵測下限的概念啊。同理，陰離子界面活性劑的偵測下限是多少？通常是0.025 mg/L。烏山頭水庫測到的濃度是多少？只比偵測下限稍微高一點。」

    沈政男表示，要釐清這樣的問題，如果完全沒有水質檢驗專業也可以，就把歷年、其他水庫的水質數據都找出來，如果在烏山頭水庫安裝光電板以前，就有偵測到陰離子界面活性劑，而且數值差不多，那當然不是光電板安裝之故，或者其他沒有安裝光電板的水庫也可以驗到類似濃度，亦能證明。「問題是，我查了網路半天，烏山頭水庫網頁沒有安裝光電板以前的陰離子界面活性劑檢測數據，而其他水庫也沒有查到。」

    沈政男指出，如果是他，就會從頭開始，把水庫生態與陰離子界面活性劑的專業知識，從頭找一下，並吸收起來，再做判斷，「但即使沒有這樣的專業知識，我用直覺也可以推斷，人家不會故意把清潔劑洗到水庫裡啦！就好像幼兒園老師不會餵藥啦。」

    沈政男臉書貼文被轉至PTT後，不少網友打趣留言：「我宣布草醫內戰第一回合開始」、「草內互鬥」、「這次竟然沒上車」、「這咖居然跳車」、「快去幫另一個小草醫看診」、「藍有內戰 白的不甘寂寞」。

