國台辦瞎扯5問 陸委會轟利用媽祖統戰：用國有器官也活不到150歲

陸委會副主委沈有忠日前表示，中國現在是「一個媽祖原則」，世界上只有一個媽祖，在湄洲的媽祖唯一合法代表，台灣媽祖也是中國媽祖的一部分，台灣人也是中國人，這就是中共手法。圖為湄洲媽祖金身。（資料照）

中共利用宗教交流對台統戰，陸委會副主委沈有忠日前剖析，中國是「一個媽祖原則」，認為世界上只有一個媽祖，湄洲媽祖是唯一合法代表，台灣媽祖也是中國媽祖一部分，然後台灣人也是中國人，這就是中共手法。中國國台辦今天提出5個問題反問，質疑難道媽祖不是「中國神」嗎？批判陸委會意圖不讓台灣民眾信仰媽祖、關公，究竟在害怕什麼？對此，沈有忠痛批，利用媽祖來統戰台灣的人，就算用了國有器官，也不會活到150歲。

國台辦發言人陳斌華聲稱，兩岸同屬中華民族，媽祖、關公等絕大多數島內民間信仰起源於中國，祖廟在大陸，這都是不爭的事實。想問陸委會這位人士5個問題。一，世界上是不是只有一位媽祖？二，媽祖是千百年來備受東南沿海民眾乃至海外華僑華人敬仰的中國神？

請繼續往下閱讀...

陳斌華質問，三，台灣的媽祖是不是分靈於福建湄洲島媽祖祖廟？四，關公是不是與媽祖類似、是不是世界上也只有一位關公？五，意圖不讓台灣民眾信仰媽祖、關公，究竟在害怕什麼？

陳斌華說，廣大台灣信眾到中國進香交流、尋根祭祖、祈求平安，是他們發自內心的精神需求，何錯之有？民進黨當局一再對此扣上「統戰」的帽子，恰恰證明統戰工作光明正大，有利於兩岸同胞走近走親，厚植親情。

他更嗆聲，一再干擾阻撓兩岸正常的宗教民間信仰文化交流，恰恰證明其不樂見「兩岸一家親」，而是想製造「兩岸一家仇」，為了獨謀這樣的倒行逆施不得人心，注定失敗。

對此，沈有忠在Thread發文指出，國台辦對他提出「媽祖五問」，自己簡單回覆如下：一，台灣對於宗教信仰始終保持自由開放的態度。法輪功、一貫道，都和媽祖、關公一樣，可以自由的在台灣被信仰和尊重。我們從來不害怕法輪功、一貫道，更不害怕媽祖和關公。

沈有忠強調，二，我們不會給媽祖和關公冠上國籍，把媽祖說成「中國神」，恰好凸顯出中共把神明當成政治工具的企圖。三，在湄洲的媽祖廟，文革時期被中共當局破壞殆盡，幸賴台灣的信眾大力捐獻，方得以重建。我們希望中共不要只是把媽祖當政治工具，也應該要尊重各種宗教信仰，讓中國人民可以真正得到宗教信仰的自由。

沈有忠反批，四，兩岸宗教交流應該去政治化、去風險化。把媽祖和關公政治化進行對台統戰，不會拉近兩岸距離，也不會得到媽祖保佑。利用媽祖來統戰台灣的人，就算用了國有器官，也不會活到150歲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法