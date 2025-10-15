為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國安法案防中國介選 行政院：年底前完成修法

    2025/10/15 18:23 記者鍾麗華／台北報導
    行政院說，賴清德總統國安17項因應策略，行政院規劃21部法律修正，包含海纜7法，規劃今年底前完成修正草案，並依時程送交立法院審查。（資料照）

    行政院說，賴清德總統國安17項因應策略，行政院規劃21部法律修正，包含海纜7法，規劃今年底前完成修正草案，並依時程送交立法院審查。（資料照）

    國民黨主席選舉傳出境外勢力介選，國安局長蔡明彥今天在立法院說，國安局調查中也發現法律工具不足，行政院已召集跨部會研議強化國安法制。對此，行政院發言人李慧芝說，賴清德總統提出國安17項因應策略，行政院為此規劃21部法律修正，包含海纜7法，規劃今年底前完成修正草案，並依時程送交立法院審查。

    李慧芝說，台灣是保障言論自由的民主法治國家，不過言論自由並不是毫無界限，但近期網路上出現以生成式AI等技術，散布仇恨性言論、恐怖主義或激化社會對立、消滅我國主權等言論，甚至鼓吹戰爭或散布危害國家安全、社會、財政或經濟安定之錯假訊息等。

    李慧芝指出，賴清德總統已經召開國安高層會議，提出17項因應策略，行政院為此規劃21部法律修正（含海纜7法），有關「混淆國人對國家認同」這類威脅，包括前述散布虛假訊息或深偽影音等行為，也將會提出相關規範。

    政院人士補充，有關21部法律修正案，其中「資通安全管理法」修法已由賴清德總統於9月公布。此外，部分法案，如「人工智慧基本法」已送立法院審議。其餘法案則規劃在今年底前完成修正草案，並依時程送交立法院審查。

