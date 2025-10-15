為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林國漳披戰袍參選宜蘭縣長 綠營加速建構地方部隊備戰

    2025/10/15 18:24 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨林國漳（左起）以及國民黨吳宗憲、民眾黨陳琬惠、國民黨張勝德等4位下屆宜蘭縣長選舉熱門人選同框。（資料照）

    民進黨林國漳（左起）以及國民黨吳宗憲、民眾黨陳琬惠、國民黨張勝德等4位下屆宜蘭縣長選舉熱門人選同框。（資料照）

    民進黨佈局2026地方縣市長選戰，選舉對策委員會今（15日）開會達成共識，將報請建議中執會，徵召宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長，人選確定後，綠營將加速建構地方陸軍部隊備戰，勢必要將「藍天變綠地」。

    面對綠營人選林國漳的出線。藍營點名戰將中，包括宜蘭縣議會議長張勝德、認養宜蘭服務選區的不分區立委吳宗憲，均有可能參選。民眾黨部分，則是前立委、縣黨部主委陳琬惠多次表態「參選縣長目標不變！」無黨籍宜蘭縣代理縣長林茂盛民意呼聲也高，但尚未表態。

    民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，林國漳將成為宜蘭進步的新力量，對於後續輔選工作，將盡速安排下鄉勤走基層，並出席重要活動場合，爭取縣民支持，各鄉鎮黨公職也會進行編組，同時針對聯誼會部分，建構完整的陸軍部隊，以備戰2026大選。

    國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌，因涉「幽靈連署」被檢方起訴後，鮮少對外發言，不過主委林明昌之子、縣議員林岳賢則表示，議長張勝德、立委吳宗憲確實都是縣長人選之一，不過仍待黨主席選後才會明朗，坦白張較占地方優勢，爸爸又是老議長，但最後不管是誰出線，只要能為縣民做的更多、更好，全黨都會傾力支持，也恭喜林國漳出線，盼未來選舉能是場「君子之爭！」

    陳琬惠指出，各黨皆推最強人選出戰，但林國漳過去沒有從政經驗，這次縣長選舉對縣民來說，是一個重要契機，可以重新選擇並規劃宜蘭未來的10年願景，自己長期深根地方，也歷經各1次的縣長、立委選舉，感謝鄉親支持，未來會持續爭取大家的認同。

