為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨拚中部議員「提名對國民黨釋善意」 台中名額曝

    2025/10/15 17:44 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨台中市黨部主委陳清龍說，民眾黨第一階段先通過現任市議員名單。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨台中市黨部主委陳清龍說，民眾黨第一階段先通過現任市議員名單。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨中央黨部今天（15日）公布中南部第一梯次提名名額，台中市黨部主委、選決會委員的議員陳清龍說，民眾黨的提名以現任議員為優先，分別是大里霧峰13選區的議員江和樹，他明年將擔任不分區立委，議員第4選區（后里、豐原）改由妻子連小華披戰袍，其他待國民黨主席選出後再說，這是對國民黨釋出善意。

    民眾黨中央在官網公布選舉決策委員會第三次會議結論，公告台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣議員第一波提名名額及選區，陳清龍說，這6席都是現任議員，希望國民黨主席人選定案後，藍白包括縣市長、地方民代的競合方式，都能儘快協調。

    他說，大罷免彰顯藍白合足以制衡民進黨，因此，地方的議員席次也需要好好跟國民黨談，而在台中市，民眾黨要參選者眾，需要內部先協調。

    陳清龍說，目前最競爭最烈的是北屯區，目前有4人表態，太平區也有2人，西屯有1人，每一區提名一人，需要一一協調，而北屯區會在最後協調。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播