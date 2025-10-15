民眾黨拚中部議員「提名對國民黨釋善意」 台中名額曝

民眾黨台中市黨部主委陳清龍說，民眾黨第一階段先通過現任市議員名單。（記者蘇金鳳攝）

民眾黨中央黨部今天（15日）公布中南部第一梯次提名名額，台中市黨部主委、選決會委員的議員陳清龍說，民眾黨的提名以現任議員為優先，分別是大里霧峰13選區的議員江和樹，他明年將擔任不分區立委，議員第4選區（后里、豐原）改由妻子連小華披戰袍，其他待國民黨主席選出後再說，這是對國民黨釋出善意。

民眾黨中央在官網公布選舉決策委員會第三次會議結論，公告台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣議員第一波提名名額及選區，陳清龍說，這6席都是現任議員，希望國民黨主席人選定案後，藍白包括縣市長、地方民代的競合方式，都能儘快協調。



他說，大罷免彰顯藍白合足以制衡民進黨，因此，地方的議員席次也需要好好跟國民黨談，而在台中市，民眾黨要參選者眾，需要內部先協調。

陳清龍說，目前最競爭最烈的是北屯區，目前有4人表態，太平區也有2人，西屯有1人，每一區提名一人，需要一一協調，而北屯區會在最後協調。

