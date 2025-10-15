為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    確定代表綠營挑戰中市百里侯 何欣純獻3大感謝

    2025/10/15 17:28 記者蘇孟娟／台中報導
    立委何欣純受總統賴清德肯定，民進黨選對會正式拍板由她披戰袍挑戰中市百里侯。（記者蘇孟娟攝）

    立委何欣純受總統賴清德肯定，民進黨選對會正式拍板由她披戰袍挑戰中市百里侯。（記者蘇孟娟攝）

    民進黨選對會今拍板由立委何欣純出戰明年台中市長選舉，何欣純表達3個感謝，除感謝總統兼民進黨主席賴清德，也感謝立委同事蔡其昌，更感謝「市民頭家」，她有機會服務台中是無上光榮，有服務更多市民的機會，她將全力以赴。

    民進黨選對會確定由何欣純出征明年台中市長選戰後，何欣純說，她感謝選對會所有前輩先進的建議與支持，未來還有黨內程序進行，一切尊重中央黨部的規劃與布局，全力做好準備。

    她另表達有3感謝，感謝賴總統國政忙碌，不僅多次會晤關心台中、更多次親自來到台中，關心產業勞工、經濟民生，傾聽民眾意見，尤其關心台中未來發展，「把台中顧好、台灣未來一定好」。

    何欣純另對蔡其昌表達感謝，她說，感謝蔡其昌副院長，世界12強台灣勇奪冠軍，「台灣尚勇」響徹雲霄、台灣人走路都有風，就是擔任中華職棒會長的蔡其昌綿密協調後援、運籌帷幄，總統借重蔡其昌豐富的資歷，在中央協助總統國政，是台中之光、更是國家之幸。

    最後，何欣純說，她還要感謝台中這塊土地、所有市民頭家，給予她機會服務台中，這是她無上的榮幸，如果能有服務更多市民朋友的機會，她當然會全力以赴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播