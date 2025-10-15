確定代表綠營挑戰中市百里侯 何欣純獻3大感謝

立委何欣純受總統賴清德肯定，民進黨選對會正式拍板由她披戰袍挑戰中市百里侯。（記者蘇孟娟攝）

民進黨選對會今拍板由立委何欣純出戰明年台中市長選舉，何欣純表達3個感謝，除感謝總統兼民進黨主席賴清德，也感謝立委同事蔡其昌，更感謝「市民頭家」，她有機會服務台中是無上光榮，有服務更多市民的機會，她將全力以赴。

民進黨選對會確定由何欣純出征明年台中市長選戰後，何欣純說，她感謝選對會所有前輩先進的建議與支持，未來還有黨內程序進行，一切尊重中央黨部的規劃與布局，全力做好準備。

她另表達有3感謝，感謝賴總統國政忙碌，不僅多次會晤關心台中、更多次親自來到台中，關心產業勞工、經濟民生，傾聽民眾意見，尤其關心台中未來發展，「把台中顧好、台灣未來一定好」。

何欣純另對蔡其昌表達感謝，她說，感謝蔡其昌副院長，世界12強台灣勇奪冠軍，「台灣尚勇」響徹雲霄、台灣人走路都有風，就是擔任中華職棒會長的蔡其昌綿密協調後援、運籌帷幄，總統借重蔡其昌豐富的資歷，在中央協助總統國政，是台中之光、更是國家之幸。

最後，何欣純說，她還要感謝台中這塊土地、所有市民頭家，給予她機會服務台中，這是她無上的榮幸，如果能有服務更多市民朋友的機會，她當然會全力以赴。

