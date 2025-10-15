為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    烏山頭水庫光電板謠言延燒 賴清德當面要陳亭妃一起闢謠

    2025/10/15 17:22 記者陳政宇／台北報導
    經濟部公布烏山頭水庫水面型光電板清潔的完整流程，過程中清潔水源引自水庫水，並無使用一滴清潔藥劑。（資料照）

    經濟部公布烏山頭水庫水面型光電板清潔的完整流程，過程中清潔水源引自水庫水，並無使用一滴清潔藥劑。（資料照）

    台南烏山頭水庫光電板被指藥水清洗，民進黨立委陳亭妃日前質詢時，要求中央保證未來四大水庫，不得再核准任何光電執照」。兼任民進黨主席的總統賴清德今（15日）在中常會要求陳說明，並強調地方民代應與執政團隊一起澄清不實謠言；陳則回應，她有幫忙澄清相關謠言，但質詢發言有點被斷章取義。

    針對烏山頭水庫光電板清洗議題，陳亭妃日前在立法院經濟委員會質詢時，要求中央提出「四大安心承諾」，包括白河、烏山頭、曾文、南化四大水庫經濟部不得再核准光電執照等。

    民進黨今天下午召開中常會。據與會人士轉述，賴清德特別提到，近日媒體報導陳亭妃針對光電板的質詢片段，並詢問陳「是否有政策上誤會」。

    陳亭妃則立即喊冤說，自己遭到斷章取義，質詢重點是水庫設置光電板需地方政府同意，若地方不同意就不應核發；自己是反映鄉親說法，也知道光電板「是用清水清洗」，並支持對散布假訊息者儘快提告。

    對此，賴清德嚴肅地說，現在出現許多謠言，執政團隊和黨部都很努力澄清，盼地方民意代表應協與執政團隊一起澄清不實謠言。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播