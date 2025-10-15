烏山頭水庫光電板謠言延燒 賴清德當面要陳亭妃一起闢謠

經濟部公布烏山頭水庫水面型光電板清潔的完整流程，過程中清潔水源引自水庫水，並無使用一滴清潔藥劑。（資料照）

台南烏山頭水庫光電板被指藥水清洗，民進黨立委陳亭妃日前質詢時，要求中央保證未來四大水庫，不得再核准任何光電執照」。兼任民進黨主席的總統賴清德今（15日）在中常會要求陳說明，並強調地方民代應與執政團隊一起澄清不實謠言；陳則回應，她有幫忙澄清相關謠言，但質詢發言有點被斷章取義。

針對烏山頭水庫光電板清洗議題，陳亭妃日前在立法院經濟委員會質詢時，要求中央提出「四大安心承諾」，包括白河、烏山頭、曾文、南化四大水庫經濟部不得再核准光電執照等。

民進黨今天下午召開中常會。據與會人士轉述，賴清德特別提到，近日媒體報導陳亭妃針對光電板的質詢片段，並詢問陳「是否有政策上誤會」。

陳亭妃則立即喊冤說，自己遭到斷章取義，質詢重點是水庫設置光電板需地方政府同意，若地方不同意就不應核發；自己是反映鄉親說法，也知道光電板「是用清水清洗」，並支持對散布假訊息者儘快提告。

對此，賴清德嚴肅地說，現在出現許多謠言，執政團隊和黨部都很努力澄清，盼地方民意代表應協與執政團隊一起澄清不實謠言。

