國台辦稱「台灣從來不是一個國家」 學者：中共自欺欺人

賴清德總統在今年國慶晚會提及，「中華民國已經跟台灣融合為一體」、「沒有台灣就沒有中華民國」，沒有主權，也就沒有國家。中國國台辦發言人陳斌華今天反嗆說，「台灣從來不是一個國家，也絕對不可能成為一個國家」；學者批評，中共這是自欺欺人，我國依舊有國家主權、土地，未被中華人民共和國（PRC）取代。

陳斌華聲稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀，是不容竄改的歷史和法理事實，是國際社會的普遍共識，任何人、任何勢力都無法扭曲、無法撼動。

陳斌華嗆聲說，賴清德再次宣揚台獨分裂主張，是對台獨謬論的冷飯再炒，是對歪理邪說的拙劣拼接，更是對兩岸同胞民族情感的肆意踐踏，充分暴露其對歷史和法理事實的無知，對廣大台胞利益福祉的無視。

陳斌華聲稱，其所作所為只會加劇台海情勢緊張，只會破壞台海和平穩定，只會為台灣同胞帶來深重災難。相信廣大台灣同胞對此有清醒認識，不受蠱惑，不被裹挾。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中共主張中華民國已被中華人民共和國取代，認為中華民國已喪失主權，甚至扭曲聯大2758決議，所以國台辦定會批判賴總統的談話。不過，中共這是自欺欺人，因為中華民國未被取代，依舊享有國家主權、土地，也獲得外交承認，也都還有邦交國。

洪敬富強調，國際法要求的領土、人民、政府、主權，我國至今都擁有，更不是中華人民共和國一省或特別行政區，即便中共不承認，也無法謀滅中華民國存在的事實，最重要的是「主權互不隸屬」，國台辦論述只是舊調。

