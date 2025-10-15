為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    說好受訪未現身？ 周軒曝黃國昌大罵記者「騷擾」內幕

    2025/10/15 17:07 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌，今日上午在立院受訪時，一開場就對媒體表示：「我很討厭我走路時，有人拿手機一直對著我的臉！」政治工作者周軒指出，黃本表示要受訪，後來卻未現身，一名記者剛好撞見他，上前問問題，未料遭黃國昌回嗆「騷擾」。

    周軒今日在臉書發文表示，今上午司法質詢結束後，黃國昌原本表示會在立院「地圖區」受訪，但他並沒有現身，後續才透過助理表示不受訪。當時一名記者欲取得平衡回應，正好在院區內遇見黃國昌，於是上前詢問他，有關於今天國安局長蔡明彥受訪提到境外TikTok及YouTube影片介入台灣選舉的回應，未料竟遭黃國昌回嗆「騷擾」。

    周軒表示，後續黃國昌表示願意受訪，但在地圖區沒有看到攝影記者，所以他掉頭離去前往財政委員會質詢，直到他再次質詢完後，攝影及記者已等候多時，他才停下接受聯訪，也才有了開頭就強調：「你們溝通好就好，因為我很討厭我走路時，有人拿手機一直對著我的臉。」一事。

    黃國昌要求媒體不要對著他臉拍攝的影片，被粉專「MR.柯學先生」PO出後，網友也紛紛留言表示：「無恥程度政壇少見」、「有違法嗎？」、「你叫狗仔偷拍人家人家就會舒服嗎？」、「只有蔥可以，別人不行？」、「好雙標喔，雙標仔。可以偷拍跟監，不能光明正大拿手機拍你。」

