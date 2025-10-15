花蓮永豐國小前校長與人妻上摩鐵 監察院彈劾

監察院。（資料照）

監察院今天（15日）公告指出，花蓮縣富里鄉永豐國小前校長伍玉成已知悉女方已婚，去年11月21日晚間宴飲後，與該名A女到汽車旅館發生性行為，翌日更傳送具性意味的不當言詞，嚴重損害對方人格尊嚴。監院認為，伍身為學校首長兼性別平等委員會主任委員，卻未能謹言慎行、以身作則，行為嚴重影響政府信譽與形象，核有重大違失，經監察委員紀惠容、王美玉提案，於7日通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院今天公告審查結果，該案以12票贊成、0票反對通過彈劾，主審委員包括陳景峻、葉宜津、賴鼎銘、浦忠成、郭文東、賴振昌、王幼玲、葉大華、林郁容、張菊芳、范巽綠與田秋堇。監察院強調，伍玉成行為違反「公務員服務法」第6條，且所受懲處不足以維持公務紀律，符合「公務員懲戒法」第2條第2款的懲戒事由，爰依法移送懲戒法院處理。

請繼續往下閱讀...

監委調查發現，伍玉成與A女原應返回受訓單位安排的住宿地點，但因叫車地點誤設、司機無法折返，遂依其指示前往最近的汽車旅館。兩人發生性行為後，伍又於翌日以通訊軟體傳送具性意味的不當言詞。監察院調查認定，伍與已婚A女發生性行為及傳送性騷言詞等情節明確，其身為教育機關主管，卻嚴重欠缺性別意識與敏感度，對公務員形象造成負面影響。

監委調查亦發現，伍玉成在送交監察院的紙本資料中，刻意刪去與A女對話中部分文字，試圖掩蓋性騷擾事實，顯示其缺乏反省能力。雖花蓮縣政府已依規核處記二小過，但監察院認為處分不足以警惕其違失，決議提案彈劾，依法移送懲戒法院審理。

