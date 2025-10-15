為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨主席改選投票倒數！ 郝龍斌提台灣不獨、中國不武

    2025/10/15 17:10 記者盧賢秀／基隆報導
    國民黨主席候選人郝龍斌與基隆黨員座談，爭取黨員支持。（記者盧賢秀攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌與基隆黨員座談，爭取黨員支持。（記者盧賢秀攝）

    國民黨主席選舉18日投票，候選人郝龍斌今天到基隆與國民黨員座談，針對兩岸問題，郝龍斌提出「台灣不獨、中國不武」的主張，確保台灣海峽和平穩定，是最好的國防，可以省下很多國防經費用來做建設、教育和民生。

    郝龍斌指出，過去美國總統川普和中國國家主席習近平見面，談的大概是台灣問題，台灣的核心問題就是台灣，如果台灣宣布不會獨立，中國願意宣布不會武力犯台，就樣也不會中美競合中間再夾著台灣問題，台灣海峽和平穩定就是最好的國防，這樣可以省下很多國防經費來做建設、教育和民生。

    對於最近受到境外勢力介入國民黨主席選舉，郝龍斌表示，自從他參選以來，有非常多假訊息、假帳號散播不實謠言、短影音，他查了一下，做這些事需要非常大的財力和強的團隊，不曉得誰如此處心積慮想影響國民黨主席選舉、郝龍斌的選情，他並沒有針對任何對象，希望這境外勢力介入「適可而止」，他對國民黨員有信心不會受謠言影響，更重要的是不希望外力介入。

    對於民眾關心未來如何藍白合，郝龍斌強調必須由國民黨主導，就是要贏，爭取席次最大化。

    國民黨主席候選人郝龍斌與基隆黨員座談，爭取黨員支持。（記者盧賢秀攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌與基隆黨員座談，爭取黨員支持。（記者盧賢秀攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌與基隆黨員座談，爭取黨員支持。（記者盧賢秀攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌與基隆黨員座談，爭取黨員支持。（記者盧賢秀攝）

    圖 圖
    圖 圖
