曾預言黃國昌形象會「全面翻車」！占星師再預告：將從政壇摔落

民眾黨主席黃國昌近日醜聞纏身，過去「戰神」形象蕩然無存。就在今年7月黃國昌聲勢大漲，外界認為他有意角逐縣市首長時，一名占星師曾預言，黃國昌的公眾形象可能在此時「全面翻車」，「戰神」形象更是會受到全面質疑與崩塌。雖然該名占星師預估發生的時間在2026年，但部分內容確實吻合預言。而他近日也再度預言，「從政壇掏出摔落地面的政治人物，黃國昌也將名列其中，留給後世人警惕。」

占星師小森今年7月初曾在粉專「占星論天下－小森」發文表示，黃國昌將在2026年遭遇「靈魂清算、信仰崩潰與權力反噬」，屆時黃國昌將「信仰崩塌、真相揭露與集體背離」，而黃國昌長年以「戰神」自居的形象，將在此時受到全面質疑與崩塌。

小森還說，屆時冥王星與月亮合相於水瓶座，並與太陽、木星在獅子座對衝，黃國昌的公眾形象與個人價值觀可能在此時「全面翻車」，其長期以來強調的正義與改革立場，將遭到輿論與盟友的反撲，過去被隱藏的矛盾也可能被攤在陽光下檢視，原先的信眾可能會轉而批判他，也表示他可能將面臨名譽與自我價值的大潰敗。

儘管小森預言發生的時間「2026年」尚未到來，但近日黃國昌爆出的一系列醜聞，隱隱與預言相符。對此，小森再度發文表示，最近，黃國昌連續遭爆料養狗仔，現在又被爆出央廣的所謂駭客內鬼也跟他有關。如今的金星天秤正好與其本命金冥合天秤合相，整個風象的時代大風箏壓在黃國昌本命的「金冥合天秤」和「土巨蟹」上，這是他人生中一次很難逃避的現實考驗。用白話來說，這段時間就是權力被檢驗、形象被拆解、情緒堡壘開始鬆動的「官運下坡期」。

小森說，金星和冥王在天秤的人，最在意別人怎麼看自己，也最會包裝自己。但現在流年金星回到天秤、冥王在水瓶轉順，同時，海王也在牡羊與之對衝，這些力量都在拆掉他過去精心設計的假面外表；黃國昌過去靠口才與形象建立的政治形象，現在反而開始被質疑。簡單來說，就是「你越想控制別人怎麼看你，別人就越不信任你」。這是宇宙要他學會誠實與謙卑的時候。

小森最後表示，目前的「時代大風箏流年」正與黃國昌的土巨蟹形成衝突，讓他所有的「防衛」開始出現裂縫。他可能發現，權力不能帶來安全，反而讓人更孤單。這是他「權力慾與安全感」同時被考驗的時期。如果黃願意放下操控與政治表演，學會誠實與感受，他會重生；但若他仍選擇隱瞞、操縱、辯解，那麼失控與孤立，就會是他接下來的人生主題。「從政壇掏出摔落地面的政治人物，他將也名列其中，留給後世人警惕。」

☆民俗說法僅供參考☆

