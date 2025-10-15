選對會通過徵召迎戰宜蘭縣長 林國漳：全力以赴、承擔責任

民進黨選舉對策委員會（選對會）達成共識，將徵召宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳參選2026年宜蘭縣長選舉。（資料照）

民進黨選舉對策委員會（選對會）今天下午達成共識，決議徵召宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳，參選2026年宜蘭縣長選舉。林國漳表示，願意放下個人安穩生活，全力以赴、承擔宜蘭未來願景的責任。這是一份沉甸甸的使命，他願盡心盡力，與鄉親攜手為宜蘭而努力！

迎戰2026地方大選，民進黨選對會今天下午開會並達成共識，將建議中執會徵召林國漳參選宜蘭縣長，接下來會報請中執會，讓中執會裁決是否通過。

林國漳說，30年前，時任縣長游錫堃邀請他，返鄉擔任宜蘭縣選委會選監小組召集人，當時27歲在台北擔任執業律師，過程也有猶豫，最後選擇舉家返回宜蘭！開啟在家鄉服務的歲月，並協助創立車禍關懷協會、擔任宜蘭律師公會理事長、法扶宜蘭分會會長、在社區大學及宜蘭大學講授生活與法律，推廣法普。落實社會關懷，讓法律成為平民的力量，這是他的志趣，也是他至為熱愛的工作。

他說，雖然這10多年來陸續有多位擔任過縣長的長輩，即曾希望或推薦他從政參選，但他均予以婉謝，因為他原本打算一輩子從事律師與老師工作，不過這1年多來，總統賴清德持續鼓勵與誠懇期勉，加上許多宜蘭民主前輩及不分黨派鄉親的支持與勸進，讓他陷入長考，對安穩家庭生活與對宜蘭責任使命的難以抉擇。

林國漳說，教師節下午他拜會了游錫堃，深談許久！回想30年前在游邀請下返鄉服務，歷歷在目，離開游的家時心裡想，也許是上天的安排，他必須勇敢承擔，不能逃避。

他說，自己雖非民進黨黨員，但長期認同民進黨的理念與本土價值，經過慎重思考，如民進黨決定徵召他參與明年的縣長選舉，他願意放下個人安穩的生活，全力以赴、承擔宜蘭未來願景的責任。這是一份沉甸甸的使命，他願盡心盡力，與鄉親攜手為宜蘭而努力！

民進黨今天舉行中常會後，緊接著召開選對會，會前宜蘭縣黨部主委邱嘉進、立委陳俊宇等人，先行拜會祕書長徐國勇，力薦林國漳選縣長，表示地方已達共識，對林披戰袍深具信心，定能團結戰隊讓「藍天變綠地」。徐國勇當場回應「很優秀，有眼光」。選對會決議徵召林國漳參選宜蘭縣長。

