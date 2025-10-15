南市交通布局新盤整 劉佳峰接公共運輸處

台南市政府交通局長王銘德（右2）佈達新任停車工程科長孫允昌（左1）、新任公共運輸處長劉佳峰（左2）、新任交通管制科長劉昆和（右1）等人事案。（圖由南市交通局提供）

台南市政府交通局今（15）日新一波人事異動，同步佈達公共運輸處及交通管制科、停車工程科等單位的新任主管，展現打造智慧、安全、永續交通新局的決心。其中備受關注的「台南捷運工程處長」職缺仍在覓才中，顯示市府對重大運輸建設的慎重態度。

新任公共運輸處處長劉佳峰，為國立交通大學交通運輸研究所碩士，長年深耕市府交通業務，歷任停車工程科科長、交通事件裁決中心主任及公共運輸處秘書等職，行政歷練完整、專業紮實。

劉佳峰曾帶領團隊在「中華民國第16任總統、副總統就職國宴」期間完成停車場規劃與引導任務，並主導「東區林森圖書館暨行政機關多目標立體停車場新建工程」等工程案，榮獲2024年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類金質獎」肯定。此外，他在負責交通裁決業務期間，推動裁決作業流程優化及多項便民措施。

此次同步調整多項主管職務，原交通事件裁決中心秘書劉昆和升任交通管制科科長；南市經濟發展局專員孫允昌則升任停車工程科科長。至於捷運工程處長一職，目前仍由簡任技正吳俁之（前公共運輸處長）暫代職務，待市府覓得合適人選後再行正式任命。

交通局長王銘德表示，此次人事調整秉持市長黃偉哲「用人唯才、適才適所」的原則，期勉新任幹部發揮專長、承先啟後，攜手推進公共運輸、停車工程與交通管制等重點業務，持續建構「智慧運輸、低碳永續、人本交通」的城市願景，讓大台南交通更安全、更便利、更具未來感。

