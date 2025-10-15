趙少康「點名中國」開轟！臉書慘遭灌爆 蔡正元怒：趙老白痴

「戰鬥藍」發起人趙少康指出國民黨主席選舉遭中共介入後，連續多日遭國民黨支持者以及統派攻擊。（資料照）

「戰鬥藍」發起人趙少康指出國民黨主席選舉遭中國介入後，連續多日遭國民黨支持者以及統派攻擊。趙少康今天直接「點名中國」開轟，中國的作為「往往才是讓民進黨撿到槍」，本來國民黨會贏的選舉，後來變成民進黨贏。文章PO出後，他再度遭網友灌爆，國民黨前立委蔡正元更轉貼他的文章大罵：「趙老白痴！」

趙少康今天在臉書發文說，他近日揭發中國方面介入國民黨主席選舉，舉出具體數字，說明確實有明顯證據，要求國安單位調查及中國當局制止。今天國安局長蔡明彥證實，1000多支以上的TikTok及200多部YouTube影片，一半以上都是在境外設置的IP。

趙少康指出，一些紅統名嘴，被照妖鏡一照，牛鬼蛇神通通現形跳出來表忠。「大陸（指中國）網軍介選，事實就是事實！」針對有網友說，他的說法讓民進黨「撿到槍」，趙少康更點名中國砲轟：「大陸（指中國）方面的作為往往才是讓民進黨撿到槍！」他還批評，本來國民黨會贏的選舉，後來變成民進黨贏，就連2024總統大選時中國發射運載衛星的火箭，都被民進黨發布警報說成飛彈，結果侯友宜和他的民調立刻大跌6%。

文章PO出後幾小時內，趙少康臉書立刻遭上千則網友灌爆，網友紛紛留言：「還強辯」、「老趙跌落神壇的開始」、「還在糾結？」、「助選員睜眼說瞎話」、「越老越作妖」、「你變節了嗎」？蔡正元更在臉書轉貼趙少康貼文，大罵：「趙老白痴，你有完沒完？」

國民黨前立委蔡正元大罵：「趙老白痴！」（取自蔡正元臉書）

