要蔣萬安「整頓都發局」涉恐嚇證人 應曉薇回應了

國民黨台北市議員應曉薇涉京華城弊案，被羈押禁見1年多，9日她質詢市長蔣萬安時吐苦水表達被關押，還批評有官員偷錄音，要求蔣要好好整頓都市發展局。北檢認為，應曉薇涉恐嚇、騷擾證人，向北院遞狀，建請法官審酌應曉薇的具保處分是否足以取代羈押。應曉薇今（15日）受訪證實，接到法院傳喚，明會向法官說明出發點是善意的，希望公務員不要違反公務倫理。

應曉薇9日於台北市議會質詢，談到自己因某案子被羈押禁見1年多，並告知蔣萬安她不再參加和市長的便當會；並提及，都委會是獨立單位，都發局是另一個單獨單位，竟有都委會人員指揮都發局人員在便當會錄音、錄影。應曉薇也向蔣萬安表示，提醒要好好整頓都發局、政風處。

檢方認為，京華城案的證人還在都發局、都委會任職，應曉薇在議會質詢時要求市長好好整頓都發局，已是騷擾證人，違反法官當時裁定交保時立下「不得與同案證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情」的規範，因此遞狀建請法院審酌，應曉薇交保的處分是否足以取代羈押。

應曉薇今受訪說，有收到法院傳喚明天11點去說明，她強調對於法官諭知的交保規定都非常遵守，也沒有逾越範圍，對蔣萬安的質詢完全是出於善意，希望公務員不要違反公務倫理，不管偷錄音、錄影都是不好的行為。

她說，回歸到府會關係，如果什麼事情都要偷錄音錄影，市府怎麼能夠團結呢，對形象也不好，如果檢察官有誤會，她明天都會向法官好好解釋，出發點完全是善意，何況施政報告的質詢也是公開直播的。

