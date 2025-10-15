為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高虹安停職仍出席竹市府官方活動 綠營議員曾資程：挑釁司法制度與行政倫理

    2025/10/15 16:27 記者洪美秀／新竹報導
    涉貪停職的新竹市長高虹安雖停職仍公開出席市府官方活動，綠營市議員曾資程批高是對司法制度與行政倫理的挑釁。（記者洪美秀攝）

    涉貪停職超過1年的新竹市長高虹安，躲過726大罷免後，今天以無敵星星姿態首度公開出席市府官方舉辦的鹽港溪自行車道啟用典禮，除上台致詞，也參加啟用儀式，更與市議會議長、副議長許修睿、余邦彥同台。對高虹安無視內政部停職規定，游走法律邊緣及頻踩紅線，挑戰社會觀感底線，市議員曾資程批，高虹安的行為是對司法制度與行政倫理的挑釁，且民眾黨的政治人物幾乎是「睥睨一切，無視人間律法」。

    曾資程說，高虹安因涉貪遭判刑已依法停職，但她不僅上台發表談話，還特意強調自己「多次關心工程進度」，甚至讓現任代理市長邱臣遠在台下神情尷尬、坐立難安。邱臣遠在兩人共騎一小段自行車後，緊張得急著找廁所。這一幕，不只是政治上的戲劇畫面，更暴露停職制度被公然挑戰的荒謬。

    他說，停職，不是「請假」；停職，是因為法院認定有刑責風險，為防止公權力與行政資源被濫用所設的防線。當一位被停職的首長，仍能動用市府資源、安排活動、邀請議長副議長同台「壯膽」，這已不只是政治表演，而是對司法制度與行政倫理的挑釁。

    身為市議員，他要嚴正表達立場，新竹市不是任何人的私產。停職中的市長，不應藉由市政活動「復出試水溫」，更不該透過特定活動營造「仍掌握市政」的假象。這不僅讓基層公務員無所適從，更讓市民錯亂於「誰在主政」。如果高虹安真心關心市政，就應尊重司法結果，靜待二審判決，而不是趁司法尚未定讞之際，企圖模糊「停職」與「在職」的界線。司法面前人人平等，政治人物應以身作則，不是玩弄制度、測試社會容忍度。

    涉貪停職的新竹市長高虹安雖停職仍公開出席市府官方活動，綠營市議員曾資程批高是對司法制度與行政倫理的挑釁。（記者洪美秀攝）

    涉貪停職的新竹市長高虹安雖停職仍公開出席市府官方活動，綠營市議員曾資程批高是對司法制度與行政倫理的挑釁。（資料照，記者洪美秀攝）

