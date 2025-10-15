普發1萬近了！韌性特別預算拚17日三讀 賴清德盼朝野全力支持

賴清德說，要拜託立法院民進黨團能全力支持，並協助行政院和其他政黨協商溝通，讓特別預算案順利通過。（資料照）

攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案，可望於17日立法院會三讀通過。兼任民進黨主席的總統賴清德今天（15日）說，特別預算案攸關因應台美關稅談判最終確定後，對於產業發展的支持、勞工就業的穩定，以及國土韌性與國防安全的強化，盼朝野都能全力支持、具體落實執行。

「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」經費上限為新台幣5700億元，歲出共編列5500億元，其中包含普發現金2360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。

民進黨今天下午召開中常會，據轉述，賴清德表示，本週五立法院院會將針對韌性特別預算案進行三讀程序，由於攸關到因應台美關稅談判最終確定後，對於產業發展的支持、勞工就業的穩定，以及國土韌性與國防安全的強化。

賴清德說，要拜託立法院民進黨團能全力支持，並協助行政院和其他政黨協商溝通，讓特別預算案順利通過，也請在野黨能夠鼎力支持，得以具體落實執行。

