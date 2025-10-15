獨家》應曉薇議事問簡瑟芳「覺得我在施壓妳？」都發局憂被修理

應曉薇昨在市議會公然問都發局長簡瑟芳：「妳有覺得我在施壓妳嗎？」令現場都發局官員面面相覷。（取自台北市議會影片）

國民黨台北市議員應曉薇9日復出台北市議會質詢，竟大庭廣眾要求台北市長蔣萬安「好好整頓都發局、政風室」，公然施壓，被台北地檢署盯上，認為應曉薇恐嚇、騷擾證人，向台北地院遞狀建請法官審酌具保處分是否足以取代羈押。台北市議會目前是工務部門質詢時間，應曉薇昨在市議會甚至還公然問都發局長簡瑟芳：「妳有沒有覺得我在施壓妳呀？」令現場都發局官員面面相覷，更擔心這會期預算會被應曉薇擋、修理。

本報獨家報導，法官收到檢方書狀後，臨時傳喚應曉薇明早11時到庭，針對應曉薇在本月9日蔣萬安施政報告，公然要求「好好整頓都發局、政風室」，因京華城案的證人楊智盛、顏邦睿等人仍在都發局任職，另劉秀玲則在都委會擔任執行秘書，此舉是在騷擾證人，已違反「不得與同案證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情」規範。

據了解，應曉薇的行為在都發局內部引起討論，不少人認為應曉薇根本就是公然施壓，毫不避諱地向市長告狀；也有公務員擔心，應曉薇是否因此刻意針對都發局，尤其這個會期是審預算時期，或許會以擋預算的方式修理都發局。

據掌握，應曉薇近期索資是針對西寧國宅、福民平宅的相關議題，昨在台北市議會工務部門質詢時也是提到這兩個議題；一開始監督的力道頗大，與過去的質詢略有不同。

應曉薇昨天質詢時甚至還向簡瑟芳調侃說：「研議這2個字多可怕啊！研議在以前，若用比較俗的說法就是會前會，可是研議2個字在檢方的立場就叫做『事前的圖利』你們要小心欸，所以你們就把大事紀寫給我，讓我有一天保護你們說，研議是很正常的事情，不是像檢方說的研議就是圖利的開始」。

應曉薇在質詢最後還問簡瑟芳：「那我這樣問你，妳有沒有覺得我在施壓妳呀？」簡瑟芳說：「沒有。」應曉薇則回：「那就好，感激不盡！」

