    首頁 > 政治

    黃國昌受訪罵媒體「討厭有人拿手機對我臉」 《鏡週刊》回應嗆爆

    2025/10/15 16:35 即時新聞／綜合報導
    立委黃國昌回應狗仔議題。（記者陳志曲攝）

    立委黃國昌回應狗仔議題。（記者陳志曲攝）

    民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆指揮狗仔集團、駭客團等醜聞，今日被質問是否要對爆料的《鏡週刊》提告？黃國昌表示要「讓子彈飛」。在受訪前，黃國昌一度不滿現場媒體表示：「我很討厭我在走路時，有個人拿手機一直對著我的臉！」《鏡週刊》今日在臉書回應黃國昌受訪內容，也特別提到此事，質問黃國昌，不喜歡走路有人拿手機拍你的臉，「請問你有考慮到被你無差別跟監、跟拍之人的感受嗎？」

    黃國昌今日受訪時強調，該採取的行動會採取，大家不要急，讓子彈飛。「拜託，我是一個念法律的人，每一個法條的構成要件是什麼，我心裡非常的清楚！昨天你問我的時候，我說該採取的行動會採取，大家不要急！」他還說，這1、2天他正在看，一些又蠢又壞的傢伙，傻傻的跟著上了車，到時候一併處理。

    鏡週刊今日在臉書發出4點回應：

    一、檢調單位、國安局已針對黃委員所涉不法進行調查，誠如黃委員所說「讓子彈飛」，相信假以時日就會有完整的調查結果，希望屆時你不要再說這是科幻小說、政治迫害。

    二、本刊對黃委員質疑海外資金問題已多次回應，財報也都經會計師查核完成簽證，並發給各股東，就算黃委員一再誣指其為「來源不明的海外資金」，也無損一切合法合規之事實。倒是本刊先前提問，你敢公布凱思國際公司的財報嗎？至今卻不見任何回覆？

    三、經過多次呼籲，黃委員依舊不改問A答B、凡事推諉之德性，以前凡事賴給清德，如今凡事推給週刊，也不能轉移你組狗仔偷拍政敵、吸收駭客竊取個資的世紀醜聞。

    四、所謂己所不欲勿施於人，黃委員「黨狗駭媒」一體侵害他人隱私，卻不喜歡走路有人拿著手機對著你的臉拍，請問你有考慮到被你無差別跟監、跟拍之人的感受嗎？

    黃國昌要求媒體不要對著他臉拍攝的影片曝光後，網友也紛紛留言表示：「無恥程度政壇少見」、「有違法嗎？」、「你叫狗仔偷拍人家人家就會舒服嗎？」、「只有蔥可以，別人不行？」、「好雙標喔，雙標仔。可以偷拍跟監，不能光明正大拿手機拍你。」

