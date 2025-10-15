「停職市長」高虹安出席竹市政活動 林志潔：誤導市民仍有決策權

涉貪「停職市長」高虹安出席市府官方活動，欲凸顯其仍具實質決策權與影響力，陽明交大法律學者林志潔批高虹安的行為荒謬至極，敗壞市民對公僕的信任。（記者洪美秀攝）

涉貪停職超過1年的新竹市長高虹安，今天大方公開出席市政官方活動，更與代理市長邱臣遠同台參加市政建設啟用儀式並致詞，除遊走法律邊緣頻踩紅線、挑戰社會觀感底線，也無視內政部予以停權停職的公權力。對此，陽明交大法律學者林志潔受訪表示，內政部將高虹安市長停職時曾說明，不管是憲法或是地方制度法都提到，地方行政首長停職規定的目的，是考量涉案的民選地方行政首長雖判決尚未確定，但已影響國家及人民對其之信任，若繼續執行職務恐對地方政務的推動產生不良影響，高虹安公然參與市政工作的行為，可說是敗壞市民對公僕的信任。

林志潔提到，憲法對人民權利的保障，在合於憲法第23條所訂增進公共利益所必要等要件時，自得以法律為適當之限制，不管是憲法第15條還是第23條，服公職不只是權利也是義務；憲法第23條有明確規範，也就是牽涉到很明顯的公共利益時，應按照第23條憲法比例原則予以規範。

又地方制度法第78條民選地方行政首長停職規定之目的，是考量涉案的民選地方行政首長雖判決尚未確定，但已影響國家及人民對其之信任，若繼續執行職務恐對地方政務的推動產生不良影響，因此以法律明定應暫時停止其職務。也就是任何與市政相關的活動和任務，高虹安市長均不得參與、避免誤導大眾，讓大家認為涉貪者依然具有市長決策權與影響力。

林志潔說，換言之，高虹安不應出席市政府的公務行程，主辦或協辦的活動，才符合停權的意義。否則新竹市除了代理市長、代理代理市長，現在又出現停權代理代理市長和未停權代理市長同台參加市政活動，實在荒謬至極。

