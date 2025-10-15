台南與京都深化交流 郭貞慧獲特別表彰

長年推動台南與日本京都市交流，南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧（中），今獲京都市長松井孝治頒發「國際交流推進特別表彰」。（圖由基金會提供）

長年推動台南與日本京都市交流，南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧，今獲京都市長松井孝治頒發「國際交流推進特別表彰」，以感謝其多年來推動台灣台南與日本京都友好交流的傑出貢獻。

在夫婿前農委會副主委李退之擔任南市議員期間，曾任南市觀光旅遊局長的郭貞慧與同為古都的京都市結緣，10多年來致力促進兩市在文化、教育與城市外交等多領域合作。京都市政府選在自治紀念日當天表揚，該獎項首次對外國人進行表揚，希望能夠鼓勵更多來自世界各地不同民族的人能夠透過文化交流，深化對異文化的理解包容。

請繼續往下閱讀...

2013年起，郭貞慧由時任台南市長賴清德手上接任台南市台日友好交流協會理事長，推動台南市多所小學前往京都交流食育政策推動作法、兩市議會在城市治理議題討論等。除官方交流外，郭貞慧推動多項文化活動，包括「總爺和風文化祭—京都西陣織特展」、「台南茶陶×京燒清水燒交流展」等。

擔任基金會董事長期間，積極推動台南與京都的文化與青年交流，從青少年音樂會、文化展覽到城市層級的互訪合作，首開世界先例促成2018年台南市與京都市議會簽署友好交流協定，並於2021年擔任南市觀旅局長期間，台南與京都正式締結為夥伴城市，讓兩市在文化創意與青年互動上建立深厚情誼。

長年推動台南與日本京都市交流，南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧，今獲京都市長松井孝治頒發「國際交流推進特別表彰」。（圖由基金會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法