以「總合外交雙12」開創戰略新圖像 外交部：12邦交國均穩定

外交部長林佳龍明日將至立法院外交及國防委員會報告並備質詢，外交部最新書面報告表示，目前我國與12邦交國關係均維持穩定。（資料照）

外交部正門除懸掛12面邦交國國旗之外，日前也增加了12面七大工業國集團（G7）成員國及印太重要國家國旗。外交部表示，外交部以「總合外交雙12」（Double 12）開創台灣外交戰略新圖像，自總統賴清德上任以來，外交部已接待逾百國、超過5400人次國外訪賓；目前我國與12邦交國關係均維持穩定，透過高層互訪展現篤實邦誼。

外交部長林佳龍明日將至立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。書面業務報告今日送抵立院。

請繼續往下閱讀...

外交部表示，我國與12國邦交關係均維持穩定，過去1年共有10個友邦領導人訪台，總統賴清德也在去年11月出訪我國3太平洋友邦、前副總統陳建仁今年4月以特使團身分出訪教廷、林佳龍就任外長至今也已走訪11友邦，我國與邦交國透過高層互訪展現篤實邦誼。

賴總統上任後 外交部已接待逾百國訪賓

針對價值外交的成果，外交部表示，外交部以「總合外交雙12」（Double 12）開創台灣外交戰略新圖像，除12邦交國外，將G7會員國、南韓、菲律賓等攸關台灣安全的國家納入地緣戰略觀，並從「價值外交」邁向「加值外交」，許多國際友人以具體行動展現對台灣民主的支持，自總統賴清德上任以來，外交部已接待逾100國、600團、5400多人次的國外訪賓。

外交部書面報告也指出，外交部藉行政院經濟外交工作小組機制、榮邦八大旗艦計畫、外長親自率團考察、善用國合會與國經協會量能等推動「經濟外交」；藉由雙部長對談機制、善用無任所大使專長、打造INGO社群樞紐推動「多元外交」；協助立法院出訪、接待國際友人以推展「國會外交」；辦理玉山論壇及凱達格蘭論壇、參與國際論壇及戰略對話推動「智庫外交」；藉由辦理歐洲台灣文化年、與文化部合作參與大阪世界博覽會、爭取在巴黎奧運場地設立台灣展館推動「文化外交」。

外交部指出，我國已成為影響世界局勢的樞紐國家（pivotal state），並已是新時代中實力派的「新型中等強國」，面對複雜變動的國際環境與日益升高的中國威脅，外交部將繼續全力以「總合外交」提升與夥伴國家的關係。

外交部進一步說明，榮邦計畫以夥伴共榮取代傳統單向援助，迄今在友邦及友好國家推動105項合作計畫，涵蓋農業、公衛、醫療、教育、數位、環境、中小企業等多元領域，形成完整援外網絡，並持續拓展與美國、日本及加拿大等國際夥伴的鏈結。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法