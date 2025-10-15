醉女北車當眾遭性侵 許淑華籲停止轉傳：恐背5年刑責

台北市議員許淑華。（資料照）

台北車站日前發生醉倒女性遭當眾性侵案件，台北市議員許淑華今（15日）呼籲，請民眾停止轉傳、分享或以任何形式散佈案件事發影片，否則恐觸犯刑法，可處6個月至5年刑責。

許淑華表示，不論影片的來源是新聞報導、網路流傳、有沒有馬賽克遮擋，都請不要再轉傳。目前台鐵公司已經澄清，事發監視器影像並非台鐵流出，相關來源必須調查，她也要呼籲各大媒體，停止播放、立刻下架事發影片。

請繼續往下閱讀...

許淑華說，轉傳這種影片，可能會觸犯刑法第319-3條公然陳列他人性影像，加重可處6個月到5年的刑責，更重要的是，這會對受害人造成二次傷害，盼望社會對本案的討論，不要檢討受害人，而是維持良知並回歸司法制度，共同給予受害人應有尊重。

許淑華也指，近期有接獲松山區疑似有街友暴露狂的案件通報，她認為這呈現出加強落實街友盤點與掌握，是當務之急，將調閱台北市政府社會局對台北車站遊民的訪視紀錄，並持續與相關局處討論看看，是否還有更多可以及早預防的跡象。

她說，目前看來本案中政府機關應檢討並改善的方向是，社會局訪查時，如果有發現「掌握名單以外」的新人員，應主動留存資料，並且主動橫向聯繫警察單位，讓警察有機會提早發現潛在的隱匿嫌犯，盡可能降低類似本案「通緝犯喬裝成遊民」的狀況再次發生；同時，也呼籲鐵道警察，以本案為鑑，調整增加對車站空間的巡查頻率。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法