民進黨2026初選決戰日出爐！ 賴清德：盼正向良性競爭

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

民進黨佈局2026地方縣市長選戰，今（15）日中常會討論初選工作日程草案，預計明年1月12日至1月17日辦理黨內初選民調，1月21日由中執會公告提名名單。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，希望初選的競爭是正向且良性的，參與初選者必須秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神。

民進黨今天下午召開中常會。據發言人韓瑩會後轉述，賴清德表示，根據《民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例》的規定，將對台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長，辦理提名初選，來產生提名候選人；經過2026年選舉對策委員會充分討論後，今天中常會將針對「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選選務工作日程草案」及相關選務事項的提案，進行討論議決。

請繼續往下閱讀...

對此，賴清德重申，2026年的地方大選，無論是對民進黨的執政路線，還是對國家的未來發展，都至關重要。人民對於本黨所提名的候選人，不但抱持著高度的期待，也會以最嚴格的標準，來審視在競爭提名過程中，所有競爭者展現出的民主素養與法治精神。

賴清德說，希望初選的競爭是正向且良性的，參與初選者必須秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，提出對地方發展、城市建設、鄉親福祉最有利的政見，來爭取選民的支持。

賴清德並強調，民進黨身為民主政黨，對內可以競爭，對外必須團結，唯有團結的民進黨，才能獲得人民的信任與支持，贏得明年地方選戰。

另據轉述，中常會討論初選工作日程草案，擬由下週三（22日）中執會確認通過。11月10日至11月14日領表登記，11月24日至11月28日為政見會的協調會，12月22至明年1月4日辦理政見會，1月12日至1月17日辦理黨內初選民調，1月21日由中執會公告提名名單。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法