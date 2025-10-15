中國是台灣最大外部威脅 外交部：擬以「不對稱外交戰略」應對

外交部最新報告說明，為應對中國25年來遽增11倍的外交預算，外交部必須結合公私部門資源進行「不對稱外交戰略」。（資料照）

外交部明年擬編列415億預算，較今年度預算增加逾百億元。外交部最新報告說明，是為應對中國25年來遽增11倍的外交預算，外交部必須結合公私部門資源進行「不對稱外交戰略」。

外交部長林佳龍明日將至立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。書面業務報告今日送抵立院。

外交部於書面業務報告指出，中國仍然是台灣最大的外部威脅，持續對我國變本加厲武力恫嚇、外交打壓及經濟脅迫，並不斷以灰色地帶侵擾、心理戰、輿論戰、法律戰等混合戰型態對我國步步進逼，也持續在國際場域扭曲詮釋聯大第2758號決議，將其與所謂「一個中國原則」掛勾，圖謀塑造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，並企圖以此作為對台武力挑釁及阻撓台灣國際參與的藉口。

面對中國外交預算逐年擴增，25年來增加11倍，外交部表示，中國持續對我邦交國施壓利誘，並持續打壓台灣國際空間，若我國外交資源和能量未能獲得提升，恐難與中國的強烈攻勢及巨大資源抗衡；為了進一步提升台灣外交力量，林佳龍上任後積極爭取合理提高外交預算及改善外交人員福利待遇，明年外交部擬編列總預算計新台幣415億300萬元，較本年度305億8700萬元增加109億1600萬元。

外交部表示，面對中國攻勢，外交部必須同時結合公私部門資源進行「不對稱外交戰略」，此外，外交部也研議調升駐外人員房屋補助、地域加給等待遇。

另外，針對台美關係，外交部指出，美國總統川普強調「美國優先」，其經貿和關稅新政已對全球經貿格局和供應鏈重組帶來更多的變數與不確定性，面對川普新政，台灣一方面需要面對「川普2.0」開啟新的國際經貿秩序及關稅政策，另一方面，川普政府仍延續對台灣的支持，並多次強調維持台海和平的重要性，更認同美國在重振製造業及鞏固人工智慧（AI）領域，我國是全球領先地位不可或缺的關鍵夥伴。

