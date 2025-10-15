國民黨主席選舉 鄭麗文喊：百年老黨交棒 要選出首位女性主席

鄭麗文喊出國民黨要團結，年老黨要成功世代交棒，要選出首位女性黨主席。（記者蔡淑媛攝）

國民黨黨主席候選人鄭麗文今天出席台中黨員座談會，喊出團結且要藍白合、提名選舉制度要接地氣且現任優先，以及百年老黨要成功世代交棒，而且女力掘起要選出首位女性黨主席，最後強調，這次黨主席選舉，沒有「網內互打！」多名市議員也出席，到場助勢。

鄭麗文今天出席黨員座談會，多名市議員到場助陣，包括張瀞芬、蘇柏興、朱元宏、吳振嘉、李文傑、張廖乃綸、楊大宏、陳政顯、吳瓊華等人出席，前立委沈智慧、及前議員楊正中、羅永珍等人也到場相挺。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文致辭表示，她過去被徵召到太平大里區選立委，最後因國親分裂未能順利當選，讓她堅信「團結」的重要性，也說當年屯區立委由藍轉綠至今，就是地方分裂，因此選舉及提名制度一定要公平、公開，訂定後不能再改，而且要提名要接地氣，提名要現任優先、新人有機會，尊重制度。

鄭麗文再喊，國民黨一定要團結、藍白合作，這樣2026年贏，2028年才會贏。

鄭麗文強調，「國民黨到了要交棒的時刻！」希望國民黨中彰雲嘉等中部縣市長2026年改選交棒，就從黨主席改選交棒開始，要順利交棒，百年老黨要一代接一代交棒，一棒接一棒，希望成功的世代接棒，老幹新枝、團結一致，要脫胎換骨、耳目一新、新人新政才會贏，而且中台灣市長女力掘起，有女力市長，國民黨主席也要選出女性黨主席。

鄭麗也說，「大家很關心盧媽」，台中市長要繼續贏，盧市長是天人交戰很久，才不接黨主席，「我們要保護她、不要消費她，不要讓她受傷，黨主席選舉不要再拉她下水！」，強調自己與盧秀燕在擔任立委時是好姊妹，她參市長時是奪命連環扣，叫她回來輔選，鄭喊話，這次選舉要台中市大團結、重情重義。

至於傳出傳出18日黨主席選舉可能不公開開票過程，鄭麗文受訪回應，選舉要公平公開，開票過程要要以昭公信，希望是傳言，不要引起不必要緊張及紛爭。

鄭麗文出席台中黨員座談會爭取支持，多名台中市議員也出席助勢。（記者蔡淑媛攝）

鄭麗文出席台中黨員座談會爭取支持，多名台中市議員也出席助勢。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法