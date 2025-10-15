獨家》應曉薇質詢「好好整頓都發局」涉恐嚇證人 北院臨時傳喚明出庭

國民黨台北市議員應曉薇。（資料照）

國民黨台北市議員應曉薇涉京華城弊案，遭羈押禁見1年多，9日復出台北市議會質詢，大吐苦水被關押、議會同仁落井下石，最後竟公開要求台北市長蔣萬安「好好整頓都發局、政風室」。由於京華城案有許多證人尚在都發局任職，台北地檢署認為，應曉薇涉嫌恐嚇、騷擾證人，向台北地院遞狀，建請法官審酌應曉薇的具保處分是否足以取代羈押。

據了解，台北地院原訂明傳喚被告沈慶京聲請的證人徐文鑫、范有偉，但法官收到檢方的書狀後，臨時傳喚應曉薇明早11時到庭，預計將針對其在議會上意圖騷擾證人之情進行說明。

請繼續往下閱讀...

應曉薇9日復出台北市議會質詢，談到自己因某案子被羈押禁見1年多，並告知蔣萬安她不再參加和市長的便當會；話鋒一轉，應曉薇提及，都委會是獨立單位，都發局是另一個單獨單位，竟有都委會人員指揮都發局人員在便當會偷錄影。

應曉薇說，都發局局長要再再監督，全台北市只有一個都發局，亂七八糟分成很多派，並暗諷同事，「謝謝很多議會同仁的落井下石，讓我更堅強，我真的好謝謝他們」，另一方面又哽咽地說，要感激國民黨台北市議員耿葳、李傅中武給的安慰，祝福台北市都很好。

最後，應曉薇向蔣萬安表示，「但我要再三提醒你，請你好好整頓都發局、政風室，不要讓政風處被我們嘲笑跟把風處一樣。」

對此，檢方認為，京華城案的證人楊智盛、顏邦睿等人尚在都發局任職，另證人劉秀玲則在都委會擔任執行秘書，應曉薇在議會質詢時要求市長好好整頓都發局，此舉已是騷擾證人，違反法官當時裁定交保時立下「不得與同案證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情」的規範，因此遞狀建請法院審酌，應曉薇交保的處分是否足以取代羈押。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法