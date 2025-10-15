為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政院多項人事提名延宕 朱立倫：不能以拖待變 毫無作為

    2025/10/15 15:28 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席朱立倫今天主持中常會，並發表談話。（記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫今天主持中常會，並發表談話。（記者田裕華攝）

    藍白兩度封殺大法官人事案，中選會主委李進勇等6位中選會委員任期即將屆滿，國民黨主席朱立倫今日表示，多項人事提名不斷延宕，民進黨不能再以拖待變，甚至毫無作為，想要持續掌控這些獨立機關。

    朱立倫說，整個行政院對多項人事提名不斷延宕，不只是大法官人事，中選會委員名單8月就應提出，再到公視董監事提名的延宕，這些都牽涉到獨立機關，民進黨想要一手遮天，全部都以「賴友友」或民進黨的人馬為主，而不能夠開放心胸徵詢社會大眾，或依照過去慣例，由政黨比例來推薦，到現在一再延宕。

    朱立倫表示，包括中選會委員、大法官、公視董監事等接下來很多人事案，民進黨不能再以拖待變，甚至毫無作為，想要持續掌控這些獨立機關，這是國民黨基本的態度。

    對於中選會人事案，行政院長卓榮泰昨在立院說明，行政院持續積極物色中選會人選，同時也敦請相關社會公正人士建議，但是考慮到很多現狀，沒有辦法。卓並致歉表示，因為考慮各方因素，會努力在這個月送出名單。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播