政院多項人事提名延宕 朱立倫：不能以拖待變 毫無作為

藍白兩度封殺大法官人事案，中選會主委李進勇等6位中選會委員任期即將屆滿，國民黨主席朱立倫今日表示，多項人事提名不斷延宕，民進黨不能再以拖待變，甚至毫無作為，想要持續掌控這些獨立機關。

朱立倫說，整個行政院對多項人事提名不斷延宕，不只是大法官人事，中選會委員名單8月就應提出，再到公視董監事提名的延宕，這些都牽涉到獨立機關，民進黨想要一手遮天，全部都以「賴友友」或民進黨的人馬為主，而不能夠開放心胸徵詢社會大眾，或依照過去慣例，由政黨比例來推薦，到現在一再延宕。

朱立倫表示，包括中選會委員、大法官、公視董監事等接下來很多人事案，民進黨不能再以拖待變，甚至毫無作為，想要持續掌控這些獨立機關，這是國民黨基本的態度。

對於中選會人事案，行政院長卓榮泰昨在立院說明，行政院持續積極物色中選會人選，同時也敦請相關社會公正人士建議，但是考慮到很多現狀，沒有辦法。卓並致歉表示，因為考慮各方因素，會努力在這個月送出名單。

