北市普發現金國民黨團也提案 授權市府彈性考量金額

國民黨北市議會黨團書記長李明賢。（記者董冠怡攝）

中央普發現金一萬元法案本週可望三讀通過，台北市長蔣萬安今赴議會國民黨團辦公室，向議員說明重大議法案，國民黨團也對普發現金提出黨團版本，但未訂明確普發金額，而是授權市府彈性考量。

蔣萬安會後受訪表示，包括輝達、普發現金在內等議題都有討論，財劃法修法後，大家都很關心後續的財政狀況，雖然財劃法已修，但是中央左手給、右手扣，充分跟議員溝通並交換意見，談得很愉快。

請繼續往下閱讀...

國民黨也對普發現金提案，財政局長胡曉嵐指出，將會把國民黨團的提案，帶回市府研議辦理，一定會在兼顧財政紀律的原則下計算。

國民黨北市議會黨團書記長李明賢提到，民進黨團已提出普發現金的版本，是要把台北市的歲計賸餘全部拿出來發，這是不負責任的做法，國民黨團經討內部討論，上週完成連署，本週送入大會、進行付委。

他補充，黨團提出的版本，是基於尊重地方民意需求與財政紀律，建請市府參酌、彈性考量，並提出一定比例普發現金，未明訂金額。

議員秦慧珠也提案，內文指陳行政院即將普發現金，市府應及早規劃配套，結合民間企業、商家和市政資源，促進市轄消費、觀光、產業發展，另請市府比照柯市府時期，配合中央普發現金，加碼發放2000元至3000元回饋金，給敬老卡、愛心卡持卡人，強化弱勢關懷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法