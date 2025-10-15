為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市普發現金國民黨團也提案 授權市府彈性考量金額

    2025/10/15 15:22 記者董冠怡／台北報導
    國民黨北市議會黨團書記長李明賢。（記者董冠怡攝）

    國民黨北市議會黨團書記長李明賢。（記者董冠怡攝）

    中央普發現金一萬元法案本週可望三讀通過，台北市長蔣萬安今赴議會國民黨團辦公室，向議員說明重大議法案，國民黨團也對普發現金提出黨團版本，但未訂明確普發金額，而是授權市府彈性考量。

    蔣萬安會後受訪表示，包括輝達、普發現金在內等議題都有討論，財劃法修法後，大家都很關心後續的財政狀況，雖然財劃法已修，但是中央左手給、右手扣，充分跟議員溝通並交換意見，談得很愉快。

    國民黨也對普發現金提案，財政局長胡曉嵐指出，將會把國民黨團的提案，帶回市府研議辦理，一定會在兼顧財政紀律的原則下計算。

    國民黨北市議會黨團書記長李明賢提到，民進黨團已提出普發現金的版本，是要把台北市的歲計賸餘全部拿出來發，這是不負責任的做法，國民黨團經討內部討論，上週完成連署，本週送入大會、進行付委。

    他補充，黨團提出的版本，是基於尊重地方民意需求與財政紀律，建請市府參酌、彈性考量，並提出一定比例普發現金，未明訂金額。

    議員秦慧珠也提案，內文指陳行政院即將普發現金，市府應及早規劃配套，結合民間企業、商家和市政資源，促進市轄消費、觀光、產業發展，另請市府比照柯市府時期，配合中央普發現金，加碼發放2000元至3000元回饋金，給敬老卡、愛心卡持卡人，強化弱勢關懷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播