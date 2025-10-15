怠忽職守？花蓮官員李葳帶頭退救災群 內政部：群組功能很必要

花蓮縣光復鄉災情慘重，上萬名「鏟子超人」連日投入泥濘的復原工作；花蓮縣政府民政處代理處長李葳卻帶頭退出與中央聯繫的工作群組。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，中央與地方持續投入搶修與復原，豈料花蓮縣政府民政處代理處長李葳卻帶頭退出內政部民政司與縣府民政處的「民政聯繫：馬太鞍溪堰塞湖專案」工作聯繫群組，引發各界批評。對此，內政部今強調，各群組功能並無重複，也很必要，防救災工作需要中央與地方密切合作，以確保民眾生命財產安全。

花蓮縣政府民政處代理處長李葳昨傳出率頭帶著承辦、科長退出中央民政的聯繫工作群組，遭中央前進協調所總協調官季連成批評此舉「心態可議」，縣府行研處長陳建村今面對媒體詢問表示，已經加回這個群組了；豈料，據記者查證，目前只有承辦科員先加回，李葳尚未加回。

請繼續往下閱讀...

對此，內政部民政司指出，民政司與花蓮縣政府民政處自9月21日建立「民政聯繫：馬太鞍溪堰塞湖專案」工作聯繫群組，目的是加速中央災害應變中心相關資訊傳遞，通報警戒情資及通報啟動疏散撤離等重要工作，目前「馬太鞍溪堰塞湖前進協調所」473人大群組，主要在災後復原工作，且花蓮縣政府民政處主要同仁並未加入該大群組，花蓮縣政府先前發布新聞稿所稱重複群組及訊息，應非事實，各群組功能並無重複，也很必要。

民政司強調，花蓮縣政府民政處在工作聯繫群組建議請中央協助擬疏散避難收容計畫一事，中央前進協調所總協調官季連成政務委員已於10月10日至12日邀集縣政府相關單位、光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮公所及中央相關部會等共同討論花蓮縣政府所擬「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫」完竣。

至於花蓮縣政府民政處反映保全戶清查等人手不足，建議中央派員協助訪視部分，民政司說明，依「災害防救法」第35條之規定，仍應由縣府主動派員協助或優先協調鄰近（未受災）公所或戶所人力協助完成。

民政司表示，花蓮縣政府民政處在工作聯繫群組提出內政部訊息請以正式公文或會議傳遞，14日中央災害應變中心副指揮官已裁示，為利中央災害應變中心明確傳達各種情資、警戒及提醒地方政府應確實履行法定職責，中央災害應變中心相關指示事項、重要情資等，也會持續請各功能分組的多重管道加強通報地方政府。

內政部強調，每個撤離數字，都是一條人命，都關係一個家庭，防救災工作需要中央與地方密切合作，以確保民眾生命財產安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法