美中貿易緊張 朱立倫：台灣要有獨立自主作法、絕不能單靠一邊

國民黨主席朱立倫。（記者田裕華攝）

中國上週宣布對稀土出口實施大範圍限制，美國總統川普揚言加徵100％關稅反制，國民黨主席朱立倫今日主持中常會表示，未來這幾年美中的強烈對抗跟競爭，一定會不斷發生且持續進行，台灣一定要有獨立自主的作法，絕對不能單靠一邊，必須在整個國際經貿環境中走出一條自我的路。

朱立倫表示，美中貿易戰不斷升溫，前幾天大陸限制稀土的出口，美國的反應是加徵100％關稅，這兩天對海運公司課徵港口費用也大幅提高，這些不單是本月底、下月初在韓國APEC川習會見面的前哨戰，甚至在未來這幾年，美中的強烈對抗跟競爭，一定會不斷發生且持續進行。

請繼續往下閱讀...

朱立倫說，台灣一定要有獨立自主的一些作法，絕對不能單靠一邊，必須在整個國際經貿環境中走出一條自我的路，不單是不能在政治上靠華盛頓、靠北京，經濟作為上也需要做出一些平衡及不同的作法，這一點是國人所期待的，也不必隨著美國的反應或中國大陸的作為，而有太強烈的反應，相信這些都是值得後續觀察的。

朱立倫提到，這次的國慶演說中，賴清德總統提到的台灣之盾，絕對是未來國防預算中的重中之重，尤其是接下來要提出的特別預算，到底台灣之盾與美國的金穹，或是以色列的鐵穹，有何不同，美國的金穹第一階段就要花新台幣5.2兆元，台灣的台灣之盾，事實上英文名稱都是一樣的，那到底要花多少錢，政府尤其是總統府一定要負責地提出整體的國家戰略，再提出國防特別預算，國民黨是支持國防的，但是在總體戰略上必須清楚我們要怎麼發展台灣之盾。

朱立倫表示，他最近去參觀國防工業展，國防工業的發展已經發生重大改變，新世代的AI、無人載具、無人機等，已經變成發展重點，電子戰更是重中之重，這些都是台灣亟需的，在未來發展國防工業，以及國防採購上的特別預算，如果還是走傳統的採購，那不符合時代的需求，要怎麼結合現代的趨勢，尤其在AI世代、無人載具世代、電子戰的世代中，呈現出新的台灣之盾，這是國民黨的強力主張，希望大家一同來努力。而下週在美國舉辦的國防工業會議，國民黨也會派代表參加，表達對國家安全及國防的重視。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法