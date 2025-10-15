為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    監院立案查「花蓮災情」 吳思瑤：調查不分藍綠

    2025/10/15 15:08 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    花蓮馬太鞍堰塞湖潰流釀災，中央及花蓮縣政府相關作為是否有失當，監察院副秘書長王增華今日在立院備詢時表示，監院已於本月2日就此立案調查。民進黨立委吳思瑤列舉過往監院針對救災各項調查糾正、彈劾案點出，監院的調查不分黨派、藍綠，本次馬太鞍災情調查也依舊，盼在野黨別戴上有色眼鏡。

    立法院司法及法制委員會今邀請監察院秘書長王增華列席說明立法計畫並備質詢，國民黨立委王鴻薇詢問，本次花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，她相信沒有人會把它單純定位為是天災，詢問監察院何時會立案調查，由哪位監委調查？

    王增華回應，監察院已於10月2日立案調查，雖然她知道是哪幾位委員調查，但監察委員沒有授權幕僚可以對外說明。

    吳思瑤質詢時提及，在野黨現在宣稱調查災情，是要咎責藍營人士，但監院在災救的各項調查都不分黨派。她進一步列舉，過往監院針對納莉颱風、莫拉克颱風曾分別依法糾正時任台北市長馬英九、時任高雄市長陳菊，亦曾因高雄縣甲仙鄉鄉長劉建芳未確實指揮防災工作，依法提案將其彈劾等。

    吳思瑤強調，這次馬太鞍災情的調查一樣不分顏色，若中央有疏失要精進、地方政府執行不到位也要給予提醒，鄉鎮市公所更是如此。她強調，不希望監察院在調查時，部分政治工作者就戴上有色眼鏡。

